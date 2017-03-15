Geçtiğimiz günlerde yoğun istek üzerine incelediğimiz Kaan N1, fiyatıyla hala piyasanın en iyi fiyat/performans telefonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Başarı tarafından Türkiye’ye sunulan Kaan N1 adlı telefon, hem adıyla hem fiyatına göre oldukça iyi performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Sizlerin yoğun isteği ve fazla reklam dönmesi neticesinde incelediğimiz Kaan N1, Türkiye’de mevut telefonlar arasında en iyi fiyat/performans ürünlerinden biri olan cihazın incelemesini aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

1.300TL civarı fiyatlandırmaya sahip olan Kaan N1, bu fiyatına rağmen MediaTek Helio P10 çipseti, Mali T860 MP2 grafik işlem birimi, 3GB RAM ve MicroSD kart destekli 32GB depolaması ile göz dolduruyor. Böylelikle orta seviyenin güçlü ve performanslı işlemcisi ile orta seviyede pek görmediğimiz 3GB RAM seçeneği eklemiş olan Başarı, güzel bir kombinasyon yapmış diyebiliriz. 32GB depolama alanı ise zaten yeterli iken bir de MicroSD kart eklemiş olması, fiyat bandında 16GB ve kart desteği olmayan telefonlardan depolama olarak fark koymasına yol açıyor.

Gorilla Glass rakibi Dragontrail ekran korumasına sahip 5.5 inç Full HD IPS ekrana sahip olan telefon, 7.3mm incelik ve 165gr da ağırlığa sahip. Her ne kadar gölnümüz Gorilla Glass istiyor olsa da Dragontrail'in GG kadar iyi ve sağlam kormuma sunduğu ise testlerde açıkca gösterilmiş.

Cat 6 bandında 4.5G desteği sunarak Türkiye’deki 4.5G desteğini tam olarak sağlayabilen N1, parmak izi okuyucusu sayesinde 1 saniye bile olmadan okuyabilmesiyle de kendi klasmanının en hızlılarından biri oluyor. Ki bu özellik de orta seviye telefonlardaki en hızlısı bile olabilir.

Kutu içerisinden çıkan bir adet ekran koruyucu jelatin ve silikon kılıf ise yerli markalardan gördüğümüz bir kıyak olarak dikkat çekerken, yine diğer rakiplerinde böyle bir detayın dahi olmaması, kutu içeriğinin zenginliği açısından bizden bir artıyı daha hak ediyor.

Tüm bu özellikleri 1.300TL bandında sunması, büyük markaların bu fiyat bandındaki rakiplerine göre en büyük artıyı oluşturuyor. İlk bakışta bir garip gelse de Kaan adlı bir telefona sahip olmak yerli telefon hissini arttırırken, özellikle Kaan ismine sahip kişilerin bu fiyat bandında ilk tercih edebileceği telefon olması gerekebilir :) Hem iyi hem kendi adını taşıyan telefonu bulmak oldukça zor malum.

Sonuç olarak bizim beğendiğimiz Kaan N1 ile alakalı tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz.