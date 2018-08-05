'Başarı Nedir?' Sorusuna 3 Başarılı Girişimciden 3 Cevap

İster işinde, ister özel hayatında olsun, hemen herkesin amacı 'başarılı bir insan' olmaktır. Ve başarıya ulaşabilme adına da, hemen herkesin kendince bir planı vardır.

Peki ya 'başarı' nedir? Bu soruya dair en tatmin edici yanıtları, başarıyı yakalamış kişilerden alabiliriz diye düşünüyor ve 3 başarılı girişimcinin sözlerine kulak veriyoruz...

Thomas J. Watson: Azimli olmaktır!

1914-1956 yılları arasında IBM’de CEO olarak çalışan Watson, aynı zamanda IBM’i küresel-dev bir şirket haline getiren isimdir.

"Başarısızlıklar, bizi başarıya ulaştıran adımlardır. Yeter ki biz, onlardan bir şeyler öğrenebilelim."

"Size başarı için gereken formülü vermemi ister misiniz? Çok basit: Başarısızlık oranını ikiye katlayın! Gerçi siz, başarısızlığı başarının karşıtı olarak görüyorsunuz. Ama aslında hiç de öyle değil! Başarısızlığı bırakabilir veya ondan pek çok şey öğrenebilirsiniz. Seçim sizin. Fakat bana kalırsa başarısızlığa devam edin ve hatalar yapın. Çünkü başarıyı nerede bulacağınızı, ancak bu şekilde öğrenebilirsiniz."

Steve Jobs: Meraklı ve yaratıcı olmaktır!

Steve Jobs, arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Apple için okulundan ayrılmış ve şirket hissedarları da, Apple adına işlerin kötü gittiği bir dönemde onu şirketten kovmuştu!

Lakin yılmayan ve bu süreç içerisinde NeXT’i kuran Jobs, Apple’ın NeXT’i almasıyla beraber yeniden CEO’luk koltuğuna oturdu ve şimdiye dek üretilen en ikonik ürünler olan iPad, iPhone ve iPod gibi ürünleri piyasaya sürerek şirketin bir dünya devine dönüşmesini sağladı.

"Apple’dan kovulmak, hayatımda başıma gelen belki de en iyi şeydi. Başarılı olmanın ağırlığı, yeni başlayan olmanın hafifliği ile yer değiştirdi ve bu da, hayatımın en yaratıcı dönemlerinden birine girmeme neden oldu."

Bill Gates: Şikayetçi olmayı bırakmaktır!

Microsoft’un kurucusu olan Bill Gates, dünyanın en zenginleri listelerinde devamlı olarak karşımıza çıkan bir isim. Ama buna rağmen, sürekli yeni fırsatlar kolluyor ve kendisine koyduğu herhangi bir sınır da yok!

Örneğin Arizona sınırları içinde 25.000 dönümlük bir arazi satın alarak, buraya geleceğin şehirlerini inşa etmeyi düşünüyor. Ücretsiz ortak WI-FI, otonom araçlar ve pek çok fütüristik detaydan meydana gelecek olan şehrin, geleceğin modern şehirleri için bir model oluşturacağını ifade ediyor.

"Şayet bir bitiş çizgisinin olduğunu belirtseydim, bunu seneler evvel geçtiğimi düşünmez miydiniz?"