Nisan ayının başında, evcil kedilerin ihtiyaç duydukları ilgi ve bakıma dair bilgilendirici ve yaratıcı bir proje hazırlandı. PVRR isimli proje, verdiği şahane mesaj ile büyük beğeni topladı.

Sanal Gerçeklik teknolojisi sürekli olarak yenilenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Geliştikçe yaygınlaşan bu teknoloji, bu sefer oldukça ilginç bir projede kullanıldı. Evcil hayvanların da bu teknolojinin sunduğu keyifli vakti deneyimlemesini isteyen Isobar isimli şirket, VR ile nörobilimi içiçe geçiren ve deneyim keyfini daha gerçekçi kılan bir VR gözlük ürettiklerii söyleyerek, kedi sahiplerinin dikkatini çekti. Ancak resmi internet sitesine girip ön sipasiş vermek isteyen kullanıcılar, eğlenceli ve hiciv dolu bir mesaj ile karşılaştılar.

Melbourne Hayvanat Bahçesi ile birlikte geliştirilen proje, kapmsama alanını da artırmayı hedefliyor. Bir kediyi mutlu ve sağlıklı bir şekilde yetiştirmenin aslında ne kadar kolay olduğunu gösteren proje, evcil hayvn sahiplerini bu konuda bilgilendirmeyi hedefliyor. Gündemde olan ve sürekli olarak takip edilen bir teknolojiyi böyle bir projede kullanma fikri de oldukça yaratıcı.

Hem kedi bakımına dair önemli bilgiler veren PVRR, hem de eğlenceli bir dille ufak ipuçları veriyor. Tanıtımlar sayesinde 'kedilerine VR gözlük alıp, ihtiyacı olan ilgiyi öyle karşılamasını isteyen evcil hayvan sahipleri' ön sipariş için tıkladıklarında 'Kedinizin mutlu ve güvende olması için sanal gerçekliğe ihtiyacınız yok.Bunu gerçekten yapmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenmek için bize katılın' yazısı ile karşılaşıyorlar. Eğer siteye göz atmak isterseniz buraya tıklyabilirsiniz. Ön sipariş seçeneğine tıkladığınızda, sizi de aynı yazı karşılayacaktır.