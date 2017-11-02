Başarılı Bir Sosyal Medya Uzmanı Aslında Nasıl Olunur?

Birçoğumuz, sosyal medya uzmanlığını Facebook, Twitter ya da Instagram'da birkaç etkileşimi artıracak paylaşım olarak görürüz. Peki bu gerçekten de böyle mi?

Başarılı sosyal medya uzmanlarının arkasında neler saklı? Bunu bir sosyal medya uzmanına sordum ve şu şekilde bir cevap ile karşılaştım: Sosyal medya uzmanı demek, sadece Facebook, Twitter, Instagram veya Youtube gibi sosyal medyaları çok iyi kullanan ve yöneten birisi anlamına gelmez. Bir sosyal medya uzmanı, ayrıca grafik tasarım bilgisine sahip olmalı ve ayrıca yazılım bilgisine sahip olmalıdır. Özellikle de kalemi güçlü olmalı, yönettiği hesapların kalitesini ve hesapların takipçisini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmalıdır.

Tüm bu bilgilerin aksine, sadece sosyal medya kullanmasını bilmeyi, sosyal medya uzmanı olmak için yeterli görenler bulunsa da, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Biz hiçbir kesimi küstürmeden şunu söylemek istiyoruz: Açıkçası bir paylaşım yapacak olan sosyal medya uzmanı yapacağı paylaşıma uygun şekilde profesyonel grafik tasarım (Photoshop ile afiş) biliyor ise, hazırlayacağı afiş ve duyuru çalışmaları, insanlarla etkileşimi önemli derecede arttıracaktır. Bunun için sosyal medya uzmanı olmak isteyen veya sosyal medya uzmanı olan arkadaşların grafik tasarım bilgisinin de olması kendisi için çok önemli bir özelliktir.

Web yazılım ve grafik tasarım bilgisi olan sosyal medya uzmanlarının yönettikleri hesapların etkileşimleri, diğer amatör çalışmalara nazaran daha profesyonel bir izlenim uyandıracaktır. Bunun sebebi tamamen sosyal medya uzmanının sıradan insanların aksine; özgün paylaşımlar, yaratıcı grafikler ve yönettiği kitleye uygun şekilde paylaşım dili kullanmasıdır.

Siyasilerin birçoğunun hesapları stabil şekilde paylaşımlar yaparak devam etmektedir. Bu siyasilerin hesaplarının çok fazla rağbet görmediği gözlenirken, bazı aktif siyasetçilerin hesaplarını uzman ve yukarıda bahsi geçen bilgiye sahip sosyal medya uzmanı olan kişilerin yönettiği hesaplar ise çok fazla etkileşim içerisindedir. Bu nedenle çok sayıda kişi ile kolayca etkileşim haline gelebilmektedir. Bunun tek etkeni bu kişilerin adının sosyal medya uzmanı olması değil, sosyal medyayı tamamen uzmanlık alanı altına alan, grafik bilgisi, yazılım bilgisine sahip olmalarıdır.

Sosyal medyanın etkileşimini artırmak, takipçi sayısını ve kalitesini üst seviyede tutmak, insanların heyecanla sosyal medya hesabındaki paylaşımları merak etmesini sağlamak için bu alanda profesyonel olarak hizmet vermekte olan firmalar ile irtibata geçilmeli ve bu irtibata geçilen firmalar ile düzenli olarak paylaşımların yapılması ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını istemelidir. Bu şekilde hem insanlarla olan etkileşim kolay şekilde artırılabilir, hem daha fazla insana kolayca hitap edebilme şansı yakalanabilir, hem anlatılmak istenen şey en doğru şekilde aktarılabilir hale gelir. Bu alanda profesyonel olarak hizmet veren sosyal medya uzmanları ile çalışmak, bu alanda yapılabilecek hataların önüne engel koyma noktasında çok önemli bir kazanım olacaktır.

Halil ibrahim KALKAN

Web Yazılım ve Sosyal Medya Uzmanı ve Danışmanı…

Twitter: @HalilikTR