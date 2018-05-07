Üstün tasarımlı Drone’larıyla ülkemiz piyasası dahil tüm dünyada nam salan DJI, Microsoft ile anlaşmaya vardı. Yakın gelecekte SDK entegrasyonlu drone'lar, Windows 10 çatısı altında daha geniş bir kontrol mekanizması ile kullanılabilecek.

Bugün tanıtımı yapılan ortaklık dahilinde hemen hemen hepimizin kullandığı Windows 10, DJI yapımı Drone’ları tam randımanlı olacak şekilde kullanabilmemize olanak verecek. SDK optimizasyonlu yeni model drone; yalnızca kaba anlamda kontrol edilmeye değil, 3. parti yazılım ve sensörlerin de drone ile entegre şekilde kullanılmasına olanak vererek çok daha derin ve işlevsel bir veri kontrolü sağlayacak.

Daha da açmak gerekirse SDK ile beraber Drone’lar hayatımıza dair her noktada daha da işlevsel bir veri kaynağı halini alacak. Cloud olanaklarından da faydalanacak ortaklık, gökyüzünden sağlanacak birçok verinin analizinde başrolü oynayacak.

Bu konuya dair güzel bir örnek ise lansman anında gerçekleşti. Windows desteğini arkasına alan drone, hedefi olan hasarlı bir boruyu kolaylıkla belirleyerek analizini yapmayı başardı. Özetlemek gerekirse, bu ortaklık arkasında bir çok olumlu gelişme saklamasının yanında tehlikeli görevlerde insanların yerini alacak ve çok daha başarılı verileri şirketlerin hizmetine tehlike barındırmadan sunabilecek. Bu ortaklığın, ilerleyen dönemde çok daha fazla alanda kullanılması bekleniyor.