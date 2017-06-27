Başarılı Fotoğrafçıdan El Yapımı Uzay Fotoğrafları!

Başarılı fotoğrafçı, gerçek gibi görünen fotoğrafları son derece başarılı bir teknikle yaratıyor.

Minyatür fotoğrafçılığı benimsemiş Adam Makarenko’nun ellerinden çıkan fotoğraflar, sanki NASA’nın sondaları tarafından çekilmiş gibi duruyor. Sıcacık evinde minyatür figürleri ile çektiği fotoğrafları doğru perspektif, ışık ve pozlama ile gerçekçi görünüme sokan Makarenko, çektiği fotoğraflarla görenleri hayrete düşürmeyi başarıyor.

Bu tasarımları yaparken kil, boya, çimento, ferik klorür gibi malzemeleri kullanan başarılı fotoğrafçı, uzay temasını vermek için arkadan ışık tutulmuş siyah kağıda ufak delikler açıyor. Bu sayede uzay görünümünü sağlayabiliyor.

Makarenko fotoğraflarını çekerken sık sık uzun pozlamadan yararlanıyor. f/22 diyafram açıklığı kullanan Makarenko, odaklama mesafesini asgari olarak 1 metrenin altında tutuyor. Bu açıyla çekilen fotoğrafların çoğunda güneşi ve diğer yıldızları taklit etmek için tek bir ışık kullanan Makarenko, çalışmaları için “Minyatür fotoğraf çekimi teknik seviyede kamera için bir savaştır, çünkü her zaman fizikle savaşıyorum. Ayrıca görüntü içerisinde gerçeklik duygusunu yaratmak ve bunu yaparken minyatür görünmemesi için de çalışıyorum” dedi.

Tek bir sahne için tüm parçaları ayrı ayı fotoğraflayan Makarenko, sonra bu fotoğrafları photoshop kullanarak birleştiriyor.

Genellikle işleri kamerada çözmeyi sevdiğini belirten Makarenko, photoshopta işleri düzeltmek için vakit ayırmayı sevmediğini söylüyor.

Makarenko’nun yaptığı başarılı çalışmalara göz atalım;