Büyüleyici Grafikleriyle Dikkat Çeken Oyun: GRIS

Devolver Digital, etkileyici çizimleri ve oldukça farklı görünen hikayesiyle dikkat çeken yeni oyununu duyurdu.

Oyunlar konusunda yeniliklere ve alternatiflere açıksanız oldukça beğeneceğiniz yeni bir oyun geliyor; GRIS. Devolver Digital'in yeni duyurduğu oyunu GRIS, ölümün olmadığı, müzikleri ve atmosferiyle huzur veren ancak hikayesiyle de biraz sarsan başarılı bir oyun. Özellikle şahane görsel tasarımı ile dikkat çeken oyun, yakında PC ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

Oyun yaratmak oldukça zorlu bir süreç olmaya başladı, çünkü hem görsel olarak hem de hikaye bazında hep daha iyisini görmek istiyoruz. Tabii ki oyunun iyi olup olmadığına dair tek kıstas grafikleri değil ancak yine de bu anlamda etkileyici olan oyunlar doğal olarak öne çıkıyor. GRIS ise bu açıdan oldukça emek sarf edilmiş bir oyun, çünkü çizimlerin her biri detaylarla bezeli ve her biri çok etkileyici.

Oyunun ana teması ise karakterimiz GRIS'in yaşadığı tarvmayı aşabilmek için iç dünyasında çıktığı yolculuk diyebiliriz. Her bir seviyede travmanın farklı bir yüzü ile karşılaşacağız ve sorunları hallettikçe de dünyanın daha da renklendiğini ve yapabileceklerimizin arttığını göreceğiz. Oyunun bir de 20 dakikalık oynanış videosu var. Oyun ilginizi çektiyse, hemen aşağıdaki linkten ona da göz atabilirsiniz.