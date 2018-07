Başarılı İnsanların Asla Yapmayacağı 10 Şey

Her insan hata yapar. Fakat 'başarılı bir insan' olabilmenin yolu, hatalardan ders çıkarmak ve aynı hatayı tekrar tekrar yapmamak'tan geçer.

'Asla geri dönme.' Bunun anlamı nedir? 2014 yılında yayımlanan Never Go Back: 10 Things You'll Never Do Again (Asla Tekrar Yapamayacağınız 10 Şey) adlı kitabın yazarı klinik psikolog Dr. Henry Cloud, meslek hayatı boyunca gerçekleştirdiği gözlemlerden yola çıkarak, başarılı insanların sahip oldukları kimi 'uyanışları' keşfetti.

Dr. Henry Cloud'a göre, başarılı insanlar şu 10 şeyi asla yapmazlar...

1. İşe yaramayan bir şeye geri dönmek

İster bir ortam, ister bir ilişki, isterse de bir iş olsun; haklı sebeplerden ötürü bittiyse, (olumlu yönde çok bariz değişimler olmadığı müddetçe), farklı bir sonuç beklememek ve oraya ya da o kişiye dönmemek gerekir.

2. Kendileri olmalarını engelleyecek bir şey yapmak

Her ne yapıyorsak yapalım, kendimize şu soruyu sormalıyız: Bunu neden yapıyorum? Bunun için uygun muyum? Bana uygun mu? Sürdürülebilir mi? Şayet bu sorulara 'olumsuz' yanıtlar alıyorsanız, arkanıza bile bakmadan uzaklaşın.

3. Başka birini değiştirmeye çalışmak

Bir insanı bir şey yapmaya zorlayamayacağınızı anladığınızda; ona özgürlüğünü verir ve sonuçlara ulaşmalarının yolunu açarsınız. Bunu yapmak, size kendi özgürlüğünüzü de kazandıracaktır.

4. Herkesi memnun edebileceklerine inanmak

Herkesi memnun etmenin hakikaten imkansız olduğunu fark ettiğinizde, doğru insanları memnun etmeye çalışacak ve bilinçli bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız.

5. Kısa vadeli konforu uzun vadeli faydaya tercih etmek

Başarılı insanlar sancılı, zaman sınırlı bir adım gerektiren bir şey istediklerini bildiklerinde, acı verici adımı önemsemezler. Çünkü, bu adımın onları uzun vadeli bir faydaya götüreceğini bilirler. Bu prensibin yerine getirilmesi, başarılı ve başarısız olan insanlar arasındaki en temel farklılıklardan birisidir.

6. Kusursuz görünen birine ya da bir şeye hemen güvenmek

'İnanılmaz' görünen şeylere ve insanlara çekilmemiz gayet doğaldır. Zira mükemmelliği seviyoruz ve her zaman da onu aramalıyız. Yaptıkları işte mükemmel olan insanları veya kurum ve kuruluşları takip etmeliyiz. Fakat bir insan veya bir şey, doğru olamayacak kadar iyi görünüyorsa, büyük olasılıkla da değildir zaten! Dikkat!

7. Büyük resme odaklanmamak

Büyük resmi görebilirsek, duygusal olarak da daha iyi çalışır ve yaşamlarımızda daha iyi bir performans sergileriz. Başarılı insanlar için, hiçbir olay 'hikayenin bütünü' değildir. Kazananlar bunu hatırlıyor. Hem de her gün.

8. Durum tespiti yapmayı ihmal etmek

Bir şeyin, dışarıdan ne kadar iyi göründüğü hiç önemli değil. Yalnızca bilmemiz icap edenleri bulacağımız daha derin, çalışkan ve dürüst bir bakış açısıyla gerçekten bilmemiz gerekene ulaşabiliriz. Evet, kendimize borçlu olduğumuz şey bu, yani: Gerçeklik.

9. Kendilerine niçin şu anda bulundukları durumda olduklarını sormaktan kaçınmak

Başarılı ve başarısız insanlar arasındaki en büyük farklardan birisi de şudur: Başarılı bir insan, kendine her daim şu soruyu sorar: Bu durumda ne gibi bir rol oynuyorum? Başka bir deyişle, kendilerini, kurban oldukları zamanlarda bile kurban olarak görmezler.

10. Dış dünyanın büyük ölçüde iç dünyanın bir yansıması olduğunu unutmak

İyi bir yaşamın, bazı zamanlarda, dış koşullarla bir alakası yoktur. İç dünyamızda olduğumuz kişi olarak da mutlu ve doyumlu olabiliriz. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu doğrulamaktadır. Ve dış koşullarımızın çoğunu da, içsel yaşamlarımız üretir.