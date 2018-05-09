Başarılı Olmak İçin Hayatınızdan Çıkarmanız Gereken 2 Kelime

Başarılı olmak için ne kadar çok çalışırsanız çalışın, zihninizi de başarıya ikna etmeniz gerekir. Bu nedenle sizi olumsuz düşüncelere sürükleyen 'Ama' ve 'Zorundayım' kelimelerini hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor.

Başarı, her ne kadar bir çalışmanın sonucu olsa da başarıya ulaşmak için fiziksel çalışmanızı zihinsel gücünüzle de desteklemeniz gereklidir. Standford Üniversitesi’nde profesör olan yazar Bernard Roth, The Achievement Habit (Başarı Alışkanlığı) adlı kitabında, günlük hayatta sıklıkla kullandığınız iki kelime yerine farklı iki kelime kullanmanın başarıya giden yolda size çok büyük katkı sağlayacağını söylüyor.

‘Ama’ kelimesini hayatınızdan çıkarın.

‘Ama’ kelimesi iki farklı ifadeler arasında bir zıtlık oluşturmaktadır. Zıtlık ise daima negatif düşünceyi tetikler. Ama yerine ‘Ve’ bağlacını kullanırsanız, ifadeler arasında zıtlık yerine bir bağ kurmuş olursunuz ve bu da pozitif düşünceyi tetikler. Prof. Roth, bu konuda ‘’’Ama’ kelimesini kullandığınız zaman eylemler arasında aslında olmasa da bir çatışma çıkarıyorsunuz. Ancak ‘Ve’ bağlacını kullandığınız zaman beyniniz gayri ihtiyari bir şekilde cümlenin iki kısmını da bir bütün olarak algılıyor.’’ diyor.

‘Zorundayım’ kelimesini de unutun gitsin.

Bir işi, eylemi sevsek de sevmesek de konu zorunluluğa geldiğinde otomatik olarak mutsuzluğa neden oluyor. Bu nedenle ‘Bu projeyi bitirmek zorundayım.’ demek yerine ‘Bu projeyi bitirmek istiyorum.’ demek, üzerinde çalıştığınız işin kendi seçiminiz olduğunu hatırlamanıza yardımcı olur. Ayrıca sürekli olarak bir şeylere zorunda olduğunuzu düşünmeniz, o şeylere karşı negatif duygular beslemenize neden olacaktır.

‘’Bu alıştırma insanların yaptığı bir takım şeylerin (işe gitmek gibi), hatta onlara zevk vermeyen şeylerin bile aslında kelime seçimleriyle alakalı olduğunu farkına varmasında oldukça etkilidir.’’ diyen Prof. Roth, ‘’Sadece küçük bir yüklem değişikliği, hayatınızın gidişatını değiştirebilir. Eğer her sabah uyanıp işe gitmeyi ölüm olarak görüyorsanız, hayatınız cehenneme dönecektir.’’ diyor.