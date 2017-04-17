Kuzey Kore'de 15 Nisan'da gerçekleştirilen başarısız füze denemesinin videosu gerçek değil. Füze, videodaki gibi havalanma fırsatı bulamamış.

Kuzey Kore ile Amerika arasında sinirler her geçen gün geriliyor. Kuzey Kore’ye füze denemeleri yapmamasını belirten Amerika, Kuzey Kore’nin sözünü dinletemeyerek füze denemelerinin yapılmasına engel olamadı. 15 Nisan’da Kuzey Kore tarafından yapılan füze denemesi başarısız sonuçlanmış ve başarısız füzenin videosu her yere yayılmıştı.

Ancak, herkesin izlediği o başarısız füze videosu aslında Kuzey Kore tarafından fırlatılmış bir füze değil. Amerika’nın istihbaratlarına göre Kuzey Kore’nin füze denemesi kalkış yapmadan, direkt olarak bulunduğu noktada patladı. Ancak başarısız Kuzey Kore füze denemesi diye gösterilen videoda, füze yükseliyor ve sonra dengesini kaybedip patlıyordu. Videolarda gösterilen füzenin 1 Temmuz 2013’te Rusya tarafından fırlatılan ve içerisinde 3 uydu bulunduran Proton-M adlı roketin görüntüleri olduğu açıklandı. Rusya, Proton-M roketi ile o sene 200 milyon dolar zarar etmişti.

Başarısız füze testinin bir çeşit Amerikan siber saldırısı olduğunu belirten birçok kişi bulunuyor, ancak Senatör John McCain de dahil olmak üzere birçok kişi bu fikre şüpheli yaklaşıyor. ABD’li bir senatörün Amerika’nın siber saldırı ile Kuzey Kore’yi durdurabileceği gücü olsa bile bunu söylemesini beklemiyorum.

Kuzey Kore ile yapılacak restleşmeler daha ne kadar devam eder bilmiyoruz, ancak Kuzey Kore’nin açıklamalarına göre Kuzey Kore’ye yapılan herhangi bir saldırıya nükleer bomba ile karşılık verilecek. Böyle bir durumda, özellikle Amerika'nın müttefiki olan Güney Kore’nin riskli duruma düştüğünü söylemek mümkün.