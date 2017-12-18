Giyilebilir alanda yatırımlar yapan firma, bundan sonra daha farklı alanlara kayacağını söylüyor. Fitbit'le yaptığı çalışmadan umduğunu bulamayan firmanın sektörde tutunamadığı anlaşılıyor.

Giyilebilir cihazların üretimi oldukça zor. Teknoloji sektöründe yer alan bazı büyük firmalar bile şanslarını denemiş, başarı elde edememişlerdi. Onu bırakın, halihazırda benzer kategoride faaliyet gösterenler bile ayak uydurmakta güçlük çekiyorlar. Adidas, bu gerçeği acı şekilde öğrenmek zorunda kalan firmaların en sonuncusu.

İlk olarak geçtiğimiz hafta bildirildiği kadarıyla ayakkabı yapımcısı firma, dijital spor organizasyonunun kepenklerini indiriyor, dijital ürünlerinden kalanları elden geçiriyordu. O tarihten bu yana yapılan görüşmeler neticesinde firmanın yeni bir yapılanmaya gittiği de doğrulanmış oldu.

Firmanın TechCrunch’a yaptığı bir açıklama şöyle: “Dijital dönüşümümüzü daha ileri aşamalara taşımak ve bu dinamik iş ortamında müşteri kazanmak için dijitale yönelik stratejik yaklaşımımızı yeniden tanımlayarak dijital deneyimler üzerindeki eğilimimizi daha keskin hale getiriyoruz. Tekil dijital spor oluşumlarından vazgeçerek, adidas uygulaması ekosistemimizi konsolide ediyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı iki güçlü marka platformuna odaklayacağız: Runtastic ve adidas App. Dijitali çalışma alanlarımızın tümüne entegre ediyoruz ve dijital uzmanlığımızı daha entegre bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.”

Firma geçtiğimiz yıl GPS çalıştıran saat yarışından çekilerek, bu alanda yeni bir ürün çıkarmayacağının işaretlerini vermişti. Fakat söz verildiği üzere daha çok ekransız Fitbit cihazı gibi çalışan Chameleon fitness tracker’ın da olduğu diğer cihazların üretimi planlandığı gibi devam ediyor.

Adidas bu yıl Fitbit’in yeni Ionic adlı akıllı saatinin partneri olarak duyurulmuştu. Cihaz farklı görüşlere muhatap olmakla birlikte, bu tip bir iş birliği her iki tarafın da faydasına olmuştu. Böylece Fitbit cihazın üretimi için yeni bir yüksek profilli ortağa kavuşurken, Adidas’ın da henüz aşama kaydettiği dijital sektöründe bir platform kazanmasını sağlamıştı.

Apple gibi firmalarla uzun süreli ortaklıklar yapan Nike ve benzeri firmalar için verimli sonuçlar getiriyor bu tip ortaklıklar. Farklı alanlara odaklanmanın halihazırda Adidas’ta giyilebilir cihazlar departmanlarında çalışanlar için ne anlama geleceği konusunda ise netlik bulunmuyor. Bu konuda söylenen tek şey, kurum içerisinde farklı yerlere kaydırılma ihtimallerinin olduğu yönünde.