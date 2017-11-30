Başbakan: İngiltere'de İnternet Türkiye'dekinden Daha Yavaş

Başbakan Binali Yıldırım dün gerçekleştirdiği konuşmadan bilgi ve iletişim teknolojilerinin öneminden bahsetti. İngiltere ziyareti hakkında da konuşan Yıldırım, 'Orada (İngiltere'de) internet hızı daha yavaş' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara’da düzenlenen Netaş 50. Yıl Etkinliği’nde gerçekleştirdiği konuşmada 2023 hedeflerine ulaşmak için özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yoğunlaşarak bir ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmenin şart olduğunu söyledi.

Önceliğin yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler geliştirmek olduğunu belirten Yıldırım, ‘’Yerli yazılım geliştirme platformuna muhakkak sahip olmamız lazım. Bunu yapamazsak, gerçek anlamda teknolojiye, bilgiye sahip olamayız, bilgiyi başkalarının kullanımına, istifadesine sunma imkanımız olmaz. Bundan sonraki öncelikli hedeflerimizin başında bu platformların geliştirilmesi olacak.’’ dedi.

Siber güvenliğin bir ulusal güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, ‘’Siber güvenlik önlemlerimizi ve kişisel verilerimizin mahremiyetini sağlayacak önlemleri gecikmesiz almamız gerekiyor. Bu artık ulusal güvenliğimizin değişmez ve önemli bir unsuru haline geliyor. Siber güvenlik eşittir ulusal güvenlik.’’ dedi.

Konuşması sırasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği İngiltere ziyaretinden de bahseden Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere’de internet hızının Türkiye’deki internet hızından daha yavaş olduğunu söyledi.