Başbakan Yıldırım Yerli Otomobilin Üretim Tarihini Açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi sırasında yerli otomobilin ilk örneğinin ne zaman üretileceği ve seri üretiminin ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa'daki AK Parti 6. Olağan İl Kongresi sırasında gerçekleştirdiği konuşmada ekonomi ve yerli otomobil konusunda önemli açıklamalarda bulundu. ‘’Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile krize girdiği bir dönemde Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ediyor.’’ diyen Başbakan Yıldırım, ‘’Ekonomide seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 rekor büyümesi, ihracat ve istihdam artışıyla devam ediyor.’’ dedi.

Daha büyük bir Türkiye için her zaman milletle birlikte yürüdüklerini belirten Yıldırım, ‘’İstiklalimizi, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odaklarına karşı mücadelemiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyetini artık hiç kimse, hiçbir güç darbeyle, terörle, tuzaklarla durduramayacak, yürüyüşünü kesemeyecek. Türkiye'nin ekonomisi sağlam, istikrarlı. Yıllardır atlattığımız nice badirelere rağmen kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.’’ dedi.

Türkiye’nin üretim kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Yıldırım, ‘’Hükümet olarak üretim kapasitemizi, rekabet gücümüzü, araştırma geliştirme kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız.’’ diyerek, yerli otomobilin gün yüzüne çıkacağı tarihi de açıklamış oldu.