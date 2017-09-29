Başbakan, TEOG'un Yerine Geçecek Sistemi Açıkladı!

Ortaokuldan liseye geçmek için girilen TEOG sınavının yerine gelecek yeni sistem açıklandı.

Bir süredir ülkenin gündeminde olan TEOG sınav sisteminin yerine gelecek yeni sistem, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıkladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ile fahri doktora tercih törenine katılan Başbakan Yıldırım, TEOG’un yerini alacak yeni sınav sistemini açıkladı.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarına göre yeni sistemde 5 önemli özellik göze battı:

Her sene sınav olmayacak, 8. sınıfta tek bir sınav olacak.

4 yıllık başarı puanı birleştirilecek.

Yıllardır süregelen test sistemi yerine klasik sorular sorulacak.

Ucu açık sorular olacak.

Öğrenciler, mezuniyet puanına göre liselere yerleştirilecek.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarına göre ismi belli olmasa da gelecek yeni sistem hakkındaki en somut bilgiye ulaştık. Kafalarda büyük sorular yaratan yeni sistem bundan sonra okuldaki başarılara daha çok odaklanacak. Bu sayede öğrenciler sınav stresine girmeyecek.

Okuldaki yatkınlık davranışlarına göre hangi bölüme daha yatkın olduğunu araştıracak yeni sistemin en büyük sorusu “klasik soru sistemi”nin ülke çapında nasıl olacağı oldu. Test sisteminde bir kesinlik olması ve makineler yardımı ile neredeyse hatasız sonuçlar çıkmasından dolayı testte öğrencilerin hakları birbirine geçmiyordu. Bu yeni ucu açık sorularda ise bunun nasıl sağlanacağı büyük merak konusu oldu. Çünkü bu yeni sınav sisteminde her birinin farklı doğruları olan insanların kontrolünde olacağız. Kötü niyet olmasa dahi, kimisine göre 90’lık bir kağıt kimisine göre 80’lik olabilir.

Sınav sistemi hakkında yakında yeni bilgiler edinmeyi bekliyoruz. Peki, sizce bu yeni sistem ne kadar işlevsel olur? Sizce de suistimal edilmeye çok açık bir sistem değil mi?