Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri ışık, dünyanın en değerli şirketi olan Apple’ın cirosu ile Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla miktarını karşılaştırdı. Işık, Apple’ın bu konuda Türkiye’ye ile yarıştığını söyledi.

Apple, son yıllardaki hızlı yükselişiyle bir süredir dünyanın finansal açıdan en değerli şirketi konumunda. Pek çok ülkeden daha yüksek gelire sahip olan şirketin önümüzdeki yıllarda 1 trilyon dolar gibi ciddi bir psikolojik barajı aşması bekleniyor.

Konuya Gebze Üniversitesi’nde düzenlenen bir ekinlikte değinen Başkabakan Yardımcısı Fikri Işık, “Girişimcilik ruhu Apple'ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin GSYH'si ile yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında." dedi.



Başkabakan Yardımcısı Fikri Işık

Türkiye için en nitelikli kaynağın insan olduğuna vurgu yapan Fikri Işık, insanlarını iyi yetiştiren ülkelerin hem kendi yeraltı kaynaklarına, hem de diğer ülkelerdeki yeraltı kaynaklarına hükmettiğinin altını çizdi.

Işık, "Petrolü alıyor, o petrolün bütün katma değerini -kendisinin olmadığı halde- asıl sahibi olan ülkelerden çok daha fazla değere dönüştürmeyi başarıyor. Bizim özellikle en büyük sermayemiz insan sermayemiz. İnsan kaynağına girişimcilik ruhu kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabiliyorsunuz." açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir başarının nitelikli bireyler yetiştirmekten geçtiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı, girişimcilik ruhunun en önemli kriterlerden birisi olduğunu yineledi. Işık, “Devlet ve kamu mantığıyla ülkelerin gelişmesi bu çağda mümkün değil. Bu çağda en önemli ruh, girişimcilik ruhu." dedi.



Apple'ın merkez ofisi Apple Park

Hemen ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını yürütürken Kaliforniya’daki Silikon Vadisi'ne düzenlediği ziyareti anlatan Fikri Işık, şöyle konuştu:

"Stanford Üniversitesine gittik. Microsoft’un çok üst düzey bir yetkilisinin bana söylediği bir şeyi asla unutmam. Dedi ki ‘Sayın bakan biz, Stanford Üniversitesi'nde ilk yüz derecesiyle mezun olanları alamıyoruz. Teklif ediyoruz, çok iyi şartlar sunuyoruz ama kabul etmiyorlar. Teşekkür ederim, ben kendi işimi kuracağım diyorlar.' Bu ruh bugün Apple’ı, bir tek şirketi, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasıyla (GSYH) yarışır bir noktaya getirdi. 850 milyar dolar cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Bizim de Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız yaklaşık 900 milyar dolar civarında. Steve Jobs’ın bir garajda kurduğu şirketin geldiği nokta. Dolayısıyla girişimcilik ruhu eğer varsa hiçbir bahane ortada kalmaz. Bizim hem bireysel hem de devlet olarak üzerinde en çok durmamız gereken konun girişimcilik ruhu ve bu girişimcilik ruhun oluşması için ekosistemin oluşturulması olduğunu düşünüyorum."

"Bu çağın okur-yazarlığı kodlamadır. Bu çağda kodlama bilmeyen, 'ben okur-yazarım' demesin. Onun için eğitim sistemimizde değerler eğitiminin ve kodlamanın mutlaka bir seferberlik mantığıyla yer alması gerektiğini düşünüyorum."