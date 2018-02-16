Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV’de katıldığı bir canlı yayında Blok Zinciri ve kripto paralar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kripto paralardan uzak durulması gerektiğini altını çizen Şimşek, yasal olmadıklarını söyledi.

Kripto paralar, alt yapılarında bulunan Blok Zinciri teknolojisinin ufak bir parçası olarak hayatımıza girdi. Dünyanın çoğu yerinde yasal mevzuatlarla tartışma yaratan kripto paraların değeri 2018’ın ilk haftalarında dibe sürüklenmiş ve çoğu yatırımcının kardan zarar etmelerine yol açmıştı.

Bu düşüşün ardında ise başta Asya ülkeleri olmak üzere ABD’de de yapılan pek çok yasal düzenleme ve açıklamalar bulunuyordu. Ardından borsalar toparlandı ve kripto paralar bir nebze de olsa yükselişe geçti. Diğer taraftan kripto paralardan gelir elde etmek için tek geçerli yöntem yatırımcılık değil. İsteyen herkes, evine ya da iş yerine kurduğu yüksek işlem gücüne sahip özel sistemlerle madencilik yapabiliyor. Bu işlemler sonucunda sistem sahiplerine belirli oranlarda kripto para kalıyor. Bu paralar da çeşitli borsalar aracılığıyla fiziksel para birimlerine dönüştürüyorlar.

Uzun süredir kripto paralar hakkında çalışmalar yaptığını bildiğimiz devlet yetkilileri, bir şekilde yasal mevzuat ve ya sistemin faydaları ve zararları hakkında kafa yoruyorlar. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, çalışmalardaki son durumu NTV’de katıldığı bir canlı yayında paylaştı.

“Kripto paralar Türkiye’de legal değil”

Mehmet Şimşek sözlerine kripto paraların ülkemizde yasal bir altyapısı bulunmadığını söyleyerek başladı. Ardından alt yapılarında bulunan Blok Zinciri teknolojisinin önemine değindi. Blok Zinciri konusunun kripto paralardan aslında çok farklı olduklarını belirten Şimşek, bu konuda ayrı bir çalışma birimi kurduklarını belirtti:

“Kripto paralara ilişkin biz, en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok. Para basmak devletin işi.”

"Çalışma grupları raporlarını bize getirecekler. Bitcoin konusunda uyarılarımızı zamanında yaptık. Aman dikkat edelim diye, ben hala aynı fikirdeyim. Para basma meselesi devletlerin işi. Kayıtsız değiliz, ama kripto para konusu karışık bir konu. Türkiye olarak çok detaylı bir şekilde bu konuyu çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.