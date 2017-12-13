Mehmet Şimşek'ten Bitcoin İçin "Lale Çılgınlığı" Uyarısı

Bitcoin, ülkemiz dahil tüm dünya ekonomilerinin bir numaralı tartışma konusu haline geldi. Kripto ekonominin en değerli birimi olması dolayısıyla ekonomiden sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin, 2017 yılının en hızlı değer kazanan yatırım aracı olmaya devam ediyor. Son aylarda hızlı bir yükseliş göstermesiyle gündeme geldiği için de her geçen gün yatırımcı sayısı artıyor. Dünya ekonomilerinin çeşitli temsilcileri Bitcoin ve dolayısıyla Blok Zinciri teknolojisinin geleceği hakkında ikiye bölünmüş durumdalar.

Nitekim mevcut kullandığımız yasal mevzuatlı, banknotlu paralar zaten uzun yıllardır dijitalleşmeye başladılar. Bankalar bir bir şubelerini kapatmaya ve insanları bireysel bankacılık hizmetleri için yönlendirmeye başladılar. Bitcoin ise her yatırımcısını kişisel finans uzmanı olmak zorunda bırakan, işi bilenin ve araştıranın gerçekten kazandığı bir sistem oldu. Örneklerini hepimiz gördük ve görmeye de devam edeceğiz gibi duruyor.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son günlerde TBMM’de de fazlasıyla gündeme gelen Bitcoin hakkında görüşlerini, Twitter hesabı üzerinden açıkladı:

Mehmet Şimşek’in bu uyarısı sonrasında dün MHP İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu’nun sunduğu Bitcoin raporu ve tamamen milli dijital kripto para önerisi Türkcoin akıllara geliyor. Şimşek’in sözleri sadece Bitcoin mi yoksa kripto ekonominin geneli hakkında mı bilinmez, ancak hükümetin bu işe pek de sıcak bakmadığı anlaşılıyor.

Peki Mehmet Şimşek’in belirttiği “Lale Çılgınlığı” olayı ne?

Tarihe "lale çılgınlığı" ve "lale balonu" dönemi olarak geçen olay, 1600'lü yıllarda Hollanda'nın yaptığı lale ticareti döneminde yaşandı. Lale bitkisinin yetişmesi için tohum görevi gören lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve ardından sert bir düşüş yaşaması, küresel ekonomiyi derinden sarşmıştı.

İlk ekonomik balon olarak anılan Lale Çılgınlığı olayı, Jan Brueghel tarafından 1640 yılında böyle resmedildi.

Ancak 1600’lü yıllarda ekonomi şimdiki kadar küresel değildi. Bunu en basit şekilde Hollanda’nın gerçekleştirdiği süs bitkisi ithalatının, tüm ülkeleri etkilemesinden yola çıkarak anlayabiliyoruz. Ayrıca aynı dönemde, coğrafi keşifler yeni başlamıştı ve ticaretin boyutu Avrupa ve Asya yollarıyla sınırlıydı.

Mehmet Şimşek’in bu açıklamarına paralel olarak dünyada Bitcoin nasıl karşılanıyor?

Dünya ekonomisinin en büyük kapital belirleyicilerinden olan Wall Street şirketleri, bir bir Bitcoin ile ödeme ve işlem yapma sistemleri getiriyorlar. Bitcoin ile yatırım aracı olan Coinbase şirketi, artık Wall Street’teki Büyük 4’lü olarak anılan köklü finans şirketlerinden daha değerli ve daha çok müşterisi var.

Bulgaristan dış borcunun yaklaşık %20’sini Bitcoin ile ödeyebilecek duruma geldi. Eğer Bitcoin bu hızla yükselmeye devam ederse, kısa sürede tamamını bile ödeyebilir. Sonuçta son bir yılda 19 kat değerlenen bir araçtan bahsediyoruz. Matematik konuşuyor.

Japonya merkezli GMO Internet Group şirketi, çalışanlarının maaşını Mart 2018’den itibaren Bitcoin ile ödemeye başlayacak. Bu sistem, yaklaşık 870 dolara denk gelen 4.100 Japon Yeni’nin Bitcoin kuruna dönüştürülmesiyle sağlanacak.

Piyasa değeri 280 milyar doların üzerine çıkan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bırakıyor.

Son olarak Bitcoin haricinde 1200'e yakın diğer kripto para birimi bulunuyor. Bunların toplam piyasa değeri ise yaklaşık 400 milyar dolara ulaşmış durumda.