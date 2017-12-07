Başbakan Yardımcısından “Tesla’ya Destek” Açıklaması!

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nın açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tesla gibi şirketlere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nın açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Yardımcısı Fatih Metin’le birlikte katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Tesla gibi zarar eden firmalara verilecek destek konusunda arayış içerisinde olduklarını, bu tarz kar etmeyen fakat gelecek vaat eden firmalara Türkiye olarak destek vermek istediklerini söyledi.

İnovasyon kapasitesinin arttırılmasına yönelik çok ciddi çalışmalar yapacaklarını belirten Şimşek, “Türkiye’nin global değer zincirindeki konumunu daha da güçlendirmek için biz önümüzdeki dönemde Dünya Bankasının iş yapma kolaylığı raporunu alacağız. Bu çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki sene çeyreğinde toplam reform yapacağız” ifadelerini kullandı.

Geleceğe yönelik inovasyon planlarından bahsederken Tesla’ya da değinen Şimşek, şunları söyledi:

“ARGE personel sayısı dörde katlandı ama arzuladığımız yerde değiliz. Bunlara büyük teşvikler veriyoruz, daha çok buralara yatırım yapacağız. Patent başvurularında 38’inci sıradan 21’inci sıraya yükselmemiz önemli bir gelişme. Mutlaka ilk 10’da olacağız. Türkiye katma değer zincirinde hızla yükselecek. Bütün eko sistemi tamamlıyoruz şu anda. TÜBİTAK’ı yeniden yapılandırıyoruz. Kalkınma Bankası’nı yeniden yapılandırıp daha çok destek vereceğiz. Tesla gibi zarar eden firmalara nasıl destek veririz, onun arayışı içerisindeyiz. Çünkü halen kar etmeyen, gelecek vaat eden çok önemli firmalar olacak ve Türkiye olarak biz bunlara destek vermek istiyoruz.”

Şimşek’in ‘Tesla gibi zarar eden firmalar’ derken bunu kesin bilgilere dayandırdığını da belirtelim. Zira Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla alanında öncü konumda yer alan bir şirket olsa da, 3. çeyrekte 620 milyon dolar ile tarihinin en büyük zararını yaşadığını raporlamıştı. Bu açıklamanın ardından şirket Model S ve Model X’in üretim miktarının azaltılacağını, Ağustos’ta satışına başlanan Model 3’ün 5 bin adetlik teslimatınınsa 2018’in ikinci çeyreğine sarkacağını açıkladı.