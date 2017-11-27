Başbakan Yardımcısından Yerli Otomobille İlgili Yeni Öneri

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, katıldığı bir etkinlikte yerli otomobille ilgili düşüncelerini paylaştı.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir otelde Milli Teknoloji, Milli Yazılım ve Milli Üretim temasıyla düzenlenen "Mühendislik Buluşması" etkinliğine katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yerli otomobil konusunda kendi görüşlerini paylaştı.

Önerisini yerli araçların menzili uzatılmış elektrikli (hibrit) araç olması yönünde belirten Işık, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Gelecek elektrikli otomobilde. O zaman bizim otomobilimiz elektrikli olmalı. Çalışmaları başlattık ancak altyapı belli bir sürede hazırlanamayacağı için, menzili uzatılmış elektrikli otomobil modelini benimsedik. Bu modelde, araçta bir batarya var, 20 veya 30 kwh. Yapılan araştırmalara göre büyük şehirlerde insanlar günde ortalama 60 km, küçük şehirlerde ise 20 km yol yapıyor.

Eğer araç 100 km menzili garanti altına alırsa, insanlar akşam evinde şarja takıp sabah arabasına binip gidebilir. Ama İstanbul'dan Ankara'ya gidecekseniz, her 100 km'de durup şarj edemezsiniz. Ona da menzilin uzatılması için benzinle çalışan küçük bir jeneratör koyuyorsunuz, aracın bataryası yüzde 30'un altına düştüğünde jeneratör çalışıyor ve 15 dakikada bataryayı dolduruyor. Siz de her yere gönül rahatlığı ile gidebiliyorsunuz. Bu şekilde 1000 km'lik mesafeyi maksimum 20 litre benzinle alabiliyorsunuz. Benim önerim menzili uzatılmış elektrikli araç olması. Bence bu çok daha kolay ticarileşir."