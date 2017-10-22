Yıldırım: 30 Bin Siber Güvenlik Uzmanına İhtiyacımız Var!

Bilgi Güvenliği Konferansı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım siber güvenliğin önemine değinerek, "Gelecek bilişimde, gelecek teknolojide... En az 30 bin siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız var" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Bilgi Güvenliği Konferansı konuşma yapan Başbakan Binali yıldırım, ülkemizdeki yazılımsal ve donanımsal gelişmelerle ve siber güvenlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Geleceğin bilişimde ve teknolojide olduğunu önemle belirten Yıldırım, ülkemizin artık bir bilgi toplumu olduğuna ve bunun da ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğini savundu. Gelecek 5 Yıl içinde Dünya'da 1.5 Milyar siber güvenlikçiye ihtiyacın olacağını belirten Yıldırım, bunu bizim ülkemizdeki nüfus oranına göre ihtiyaç sayısının 30 bine yakın olması gerektiğini belirtti.

ABD'nin 2009 yılında siber savaş komutanlığını kurduktan sonra, İngiltere, Çin, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerin de bu konuda ciddi adımlar attığına dikkat çeken Yıldırım, İngiltere'de 2012'de yaşanan bir siber saldırının ülkeyi 22 milyar pound gibi bir zarara uğrattığını ve artık bilgi toplumu olan ülkemizde de bu tip önlemler alınmazsa benzer seviyede bizim de zarar görebileceğimizi önemle belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı'na verilecek bir görevle oluşturulacak siber güvenlik biriminin, yasal altyapısının hazırlığının başladığını belirten Başbakan Yıldırım, siber güvenlik biriminin oluşturulmasının yanı sıra yazılım ve donanımın dışardan alınmasının önünün kesilmesi ve milli yazılım ile milli donanımın oluşturulmasının da bu işin en önemli adımı olduğunu belirtti.

"Yerli yazılım geliştirme programlarının inşa edilmesine azami özen göstermemiz lazım. İçten yanmalı motor yapabilen bir akıl var ama içten yanmalı motorun prensibi ve patentli teknolojilere sahip değilseniz asla maliyette avantajlı konuma gelemiyorsunuz." diyerek yerli teknoloji üretiminin önemini belirten Yıldırım, Daima muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için uğraşacaklarını ve siber güvenlikle ilgili önemli verilerin oluşturulması için şimdiden talimat verdiğini de belirtti.