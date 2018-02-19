Almanya’ya giden Başbakan Binali Yıldırım, yerli tankımız Altay hakkında “yerli” kelimesinin sorgulanmasını sağlayacak açıklamalarda bulundu.

Almanya’yı ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, “yerli üretim” Altay tankı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Almanya’nın Türkiye’de yapılması planlanan Altay tanklarının üretimine iştirak etmesini dilediğini söyleyen Yıldırım, bu anlaşmanın iki tarafa da fayda sağlayacağını açıklayarak, “Daha fazla Almanya’ya getirir, çünkü makineler Almanya’dan geliyor. Önemli aksamlar Almanya’dan geliyor. Daha basit parçalar Türkiye’de yapılıyor” diyerek akıllarda soru işareti bıraktı.

Yüzde yüz yerli olarak üretilmesi beklenen Altay tanklarının Almanya’dan gelecek parçalarla oluşacağını doğrulamış olan Başbakan Yıldırım, Altay tanklarının basit parçalarının Türkiye’de üretileceğini açıkladı. Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Yıldırım, Almanya’nın Afrin harekatı nedeniyle tank satışlarını durdurmasına ilişkin, “Yani bu noktada biz çaresiz değiliz. Almanya verirse ne ala memnun oluruz ama bizim alternatiflerimiz her zaman var. Kendimiz de yapabiliriz” dedi.

Açıklamalarına devam eden Başbakan Yıldırım, Alman tanklarının Suriye’de kullanımının yasak olmasına ilişkin, “Gayet tabii ki kullanacağız. Biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız?” diyerek tepkisini dile getirdi. Almanya gibi bir NATO ülkesi olduğumuzu dile getiren Yıldırım, NATO’nun güney sınırlarını koruduğumuzu açıkladı.

Bu açıklamalar arasında en dikkat çekici olanı ise Altay tankları hakkında geldi. Altay tanklarının üretiminde Almanya’nın iştirak etmesini dilediğini söyleyen Yıldırım, yerli olarak betimlenen tankların önemli aksamlarının Almanya’dan geldiğini söyledi.