Şaka Değil: CES 2017'de Bir de Akıllı Tost Makinesi Tanıtıldı

Evet şaka yapmıyoruz: Dünyanın artık akıllı bir tost makinesi var.

CES 2017'nin pek çok sürprize gebe olduğunu biliyorduk bu kadarı biraz şaşırttı. Çoğu insanın akıllı telefondan kontrol edilebilen bir tost makinesine ihtiyacı olmayabilir ama bu, geliştirilmesinin önünde bir engel değil. Ne de olsa, onlarca yıldır tüm insanlığın cevap aradığı bir sorun çözümlendi: Artık ekmekler yanmayacak. Griffin tost makinesi sayesinde Bluetooth ile kahvaltı keyfi yaşayabileceğiz.

100 dolarlık Griffin tost makinesi ve akıllı telefon bağlantısı sayesinde ekmeği, istediğimiz sürede ve istediğimiz kıvamda kızartabileceğiz.

Tabii ki akıllı tost makinesi(ekmek kızartıcı da diyebiliriz) bu kadarla sınırlı kalmayacak: Gereken zamanlarda, gereken bildirimler akıllı telefonunuza yansıyacak. "Ekmeğiniz yanmak üzere" uyarısı, belki de cihazın en avantajlı yönü.

Çoğumuz geleneksel yöntemleri tercih edebilir ama olası bir yangından kurtulup, ekosisteme zarar vermemek de faydalı olabilir.