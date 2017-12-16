Basınç Altında Tekrar 'İyileşen' Madde Keşfedildi

Bir an sinirlenip su içtiğiniz bardağı yere attığınızı farzedin. Haliyle kırılacaktır, ancak ya sonra aynen bir LEGO seti gibi tekrar birleştirebilseydiniz.

Bilim insanları yıllardır iyileştirilebilir polimerler geliştirmeye çalışıyorlar. Teorik olarak bunları başarabilseler de pratikte tekrar birleşim için çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyorlardı. Bilim insanları son olarak keşfettikleri yeni yarı saydam bir polimerle bunu başarmış olabilir.

TUEG 3 adı verilen yarı saydam yeni polimer türü geliştiren araştırmacılar, harci bir ısıtmaya ihtiyaç duymadan, sertlik ve iyileşme özelliklerini koruyarak tekrar birleşmeyi gerçekleştirdiler. Ancak bilim insanları sizin de tahmin ettiğiniz gibi birleşmenin kendi kendine olmadığını belirtiyorlar. Bilim insanları haliyle bir basınç uygulanması gerektiğini söylüyorlar.

Geri birleşme süreci ise polimerin atomlarını bir arada tutan elektrostatik "tutkal" olan hidrojen bağlarına dayanıyor. Hidrojen bağları, polimerin kristalleşmediği, böylece moleküler zincirlerin serbestçe hareket edebilme yeteneği ve maddenin parçaları sıkıştırıldığında kolayca birleşecek şekilde oluşuyor. Gelecekte, bu sert polimer elektronik üretiminde kullanılabilir ve belki de gerçekten su bardakları için de kullanılabilir.