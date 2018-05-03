Son aylarda Facebook, Cambridge Analytica skandalları ile adeta bir bütün haline geldi. Ancak kötü günlerin ardından, şirket yeni bir gelişmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Veri gizliliği, nefret söylemleri ve soruşturmalar derken Facebook, dur durak bilmeden kara bulutlar ile baş etmeye çalışıyordu. Ancak artık bu kasvetli havayı dağıtmaya niyetli olan sosyal medya devi, muhtemelen diğerlerine göre daha az tartışmalı bir konuya değinerek, F8 geliştirici konferansında artırılmış gerçeklik teması üzerinde durdu.

Artırılmış gerçeklikle uğraşan diğer firmaları sollamak isteyen firma, bunun içinde Facebook kamerasını kullanmaya teşvik ediyor. Selfie filtreleri yanı sıra, kahvenin üzerine sanal bir buhar eklemek gibi girişimlerde de bulunan Facebook, bu özellikleri Messenger ve Instagram’da da paylaşmayı planlıyor.

Temelde kullanılan araçlar aynı olsa da, fikirler mevcut olanlardan farklılık gösteriyor. Bu noktada açılış konuşmasında da arka planda uçan kalpler gösteren artırılmış gerçeklik proje sorumlusu ve mühendislik direktörü Ficus Kirkpatrick, araçları aynı anda Facebook ve Instagram’a getirebileceklerini, ancak bu iki platformun kullanıcı kitlesinin birbirinden farklı olduğunu belirtti.

Ticari kullanımda da karşımıza çıkacak olan bu özellik sayesinde, ayakkabı almadan önce neredeyse canlı kıvamında 360 derecelik bir açıyla görebileceksiniz. Daha önce de benzer uygulamaların üzerinden artırılmış gerçeklik özelliği uygulanmış olsa da Facebook, bu uygulamaların eskidiğini ve kişilerin yenilikten yana olduğunu belirtti.