İnternet yıldızlarına yönelik sapkın ve saldırgan kişilerin oluşturduğu tehditler, son dönemde ciddi boyutlara ulaştı. 14 yaşındaki Brezilyalı YouTube yıldızı Isabelly Cristine Santos, bir otoyolda silahla başından vuruldu. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu.

İnternette hayran kitlesi kazanan ve içerik üreticiliği ile bu kitleyi gün geçtikçe arttıran insanlar, en az sevenleri kadar yoğun duygular besleyen saldırgan kişiler tarafından tehdit ediliyorlar. Sapkın düşüncelerle hareket eden bazı psikopatlar, hayranlığı çok farklı boyutlarda da yaşayabiliyorlar.

Brezilya’da yaşayan ve YouTube’da düzenli olarak yayın yaptığı Isa Top Show kanalıyla tanınan Isabelly, bu sapkın hayranlığın ya da düşmanlığın kurbanlarından birisi oldu. Brezilya’nın Parana eyaletindeki bir otoyolda seyir halinde bir aracın içinden Isa’nın kafasına doğru bir el ateş edildi. 14 yaşındaki yıldız ağır yaralandığı olay yerinden hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra doktorlar, gencin annesine beyin ölümünün gerçekleştiği haberini verdiler.

Bu sırada polis saldırganın peşine düştü ve iki şüpheli tutuklandı. Saldırganların evinden birer adet ruhsatlı silah çıktı ve kişilerin daha önce herhangi bir sabıka kayıtlarının da bulunmadığı bildirildi.

Seyahat halindeki bir aracın içinde, hiç beklemediği bir anda böyle bir olayla karşılaşan Isa’nın beyin ölümü, ailesini ve takipçilerini yasa boğdu. Isa Top Show kanalı, ülkenin son zamanlarda en dikkat çeken YouTube kanallardan birisiydi ve henüz 48.000 abonesi vardı.

Saldırganların bulunduğu aracı kimin sürdüğü ve neden böyle bir canilik yaptıkları da henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz haftalarda bir ABD’de popüler bir kanal olan SlowMoGuys’ın yapımcılarından birisi de haneye tecavüz vakası ardından, kız arkadaşıyla son anda evinden kaçmıştı. Bu olayda da saldırganın psikolojik sorunlar yaşadığı ve sırf eylemi gerçekleştirmek için 11 saat kara yolculuğu yaptığı anlaşılmıştı.