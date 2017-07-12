İnternet artık kocaman bir dünya. Ancak öyle güzel yerleri var ki işiniz düşse çözüyor, başınız sıkışsa elinizden tutuyor, odaklanmanızı sağlıyor. Kısaca burada gördüğünüz internet sitelerinin bir tek hayat kurtarmadıkları kalıyor.

Zaman geçtikçe, internet büyüleyici internet sitelerinin hegemonyası altına girdi. Facebook, Vikipedi, YouTube gibi devlerin arasında işimizi gerçekten kolaylaştıracak kullanışlı yerleri keşfetmek, adeta madenciliğe benzedi.

Ancak Webtekno varken endişelenmeyin. Çünkü internetteki en yararlı şeyleri en uygun şekilde size sunmaya çalışıyoruz. Olur da gözümüzden kaçan ve yazmadığımız varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiz. Böylece bu içeriği sık kullanılanlarınıza kaydetmek için bir neden daha yaratmış olursunuz.

İlgili internet sitesine gitmek için başlıklara tıklamanız yeterli. Hazırsanız başlayalım:

Kullandığınız yazılım ve uygulamalardan sıkıldıysanız, alternatiflerini bu servis sayesinde kolayca bulabilirsiniz.

Web geliştiricileri ve tasarımcıları için mükemmel bir araç olan BuiltWith, herhangi bir sitenin hangi web teknolojisi ile oluşturulduğunu öğrenmenizi sağlıyor.

140 karakterden uzun tweetler yazmak isteyen buyursun. Flood'lara son!

Özgeçmiş oluşturmak başlı başına büyük bir sorun. Ancak bu soruna gayet şık ve hızlı bir çözüm getirilmiş bile.

Sık sık ziyaret ettiğiniz köklü internet sitelerinin eskiden nasıl gözüktüklerini merak ediyorsanız, tam yerine geldiniz.

Belgesel aşıklarının kürek kürek bilgi bulacağı, eşine nadir rastlanan ve yasal olan belgesel madeni. Artık saatlerce belgesel aramak zorunda kalmayacaksınz.

Bir internet sitesinin çöküp çökmediğini anlamak için kurulmuş, basit ve kullanışlı bir hizmet. Sitenin yalnızca siz de mi, yoksa tüm dünyada mı ziyaret edilemediğini söylüyor.

İş yerinizde ya da okulunuzda yapacağınız sunumlar için en uygun diyagramları bu site aracılığıyla ücretsiz bir şekilde oluşturabiliyorsunuz.

PDF dosyanızın boyutu çok büyükse buradan düşürebilir ya da herhangi bir dosyayı PDF formatına hızlıca dönüştürebilirsiniz.

Herhangi bir dildeki herhangi bir kelimenin nasıl telaffuz edildiğini merak ediyorsanız, bu site size ilaç gibi gelecek.

Renk kombinasyonları, zıt renkler ve göze hitap eden renk kartlarını kolayca görebileceğiniz mükemmel bir site.

Hobilerinize, projelerinize ve bütün uğraşlarınıza uygun sosyal gruplarla tanışıp gerçek hayatta buluşabileceğiniz "sosyal" medya sitesi.

Kullandığınız ya da bilgisayarınızın desteklemediği için yeni sürümünü kullanamadığınız yazılımların tüm eski sürümlerini bu siteden indirilebilirsiniz. Android desteği ile eski uygulamaların .apk sürümlerini de indirmek mümkün.

Dinamik ve etkileyici sunumlar hazırlayabileceğiniz mükemmel bir online çözüm.

Herhangi bir resimdeki yazıyı seçmek, dijital platformlara aktarmak ve çevirisini yapmak için bu internet sitesini kullanabilirsiniz.

16. Rainy Mood:

Sadece açın ve kesintisiz yağmur sesinin tadını çıkartın.

Ziyaret etmek istediğiniz ancak güvenliğinden endişe ettiğiniz sitelerin akıbetini buradan gözlemleyebilirsiniz.

Kişisel haritalarınızı kolayca oluşturabilir ve hızlıca paylaşabilirsiniz.

Kısaltılmış URL'lere güvenmiyorsanız maskelerini kaldırmanın vakti geldi.

Microsoft Word, PowerPoint, Excel ve OneNote gibi ofis yazılımlarının ücretsiz ve online sürümlerini kullanmanız mümkün.