Tehlike Sınırlarının Zorlandığı 30 Muhteşem Fotoğraf

Çılgın kareler yakalamak isteyen adrenalin tutkunları çoğu insanın cesaret edip gidemeyeceği yerlere giderek, yaşadıkları anı ölümsüzleştirirler. Sizin için derlediğimiz 30 fotoğrafa bakarken eminiz ki başınız dönecek.

Bazı insanlar yaşam biçimi olarak adrenalini felsefe edinmişlerdir. Kimsenin gidemeyeceği yerlere gitmek, bakarken bile içinizin bir garip olacağı yerlere çıkmak onlar için adeta bir çocuk oyuncağıdır. Siz gökdelenin 10. katından aşağı bakmaya korkarken, onlar gökdelenin tepesinde selfie çekinirler. Bu bağlamda bizlere de sadece adrenalin dolu fotoğraflara bakmak kalıyor. İşte sizin için derlediğimiz birbirinden tehlikeli, birbirinden çılgın 30 fotoğraf.

1. Brezilya'daki Pedra da Gavea Dağı

2. Hong Kong

3. Norveç

4. Ukrayna

5. Stairway to Heaven, ABD

6. Bir vincin üstünde...

7. Ölüdeniz, Türkiye

8. Hawaii

9. İspanya

10. Mauritius

11. Oahu, Hawaii

12. Hobart, Avustralya

13. New York, USA

14. Cala Sa Nau, İspanya

15. Ekvador

16. Hanging Rock, Avustralya

17. Porto Cristo, İspanya

18. Squamish, Kanada

19. Moskova, Rusya

20. Nanjing, Çin

21. Guadalupe Adası, Fransa

22. Shenzhen, Guangdong

23. Avustralya

24. Mount Wellington, Avustralya

25. İtalya

26. Kapadokya, Türkiye

27. Okyanusun kenarında...

28. Fransa

29. Bonus: Bazı görüşler o kadar inanılmaz ki gerçek olduklarına inanmak zor.

30. Hong Kong

Birbirinden çılgın bu fotoğraflara bakınca sizinde nefesiniz kesildi mi? Eğer özellikle ilginizi ve beğeninizi çeken bir fotoğraf varsa, fotoğrafçının Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Peki ya favoriniz hangisiydi?