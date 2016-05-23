Tehlike Sınırlarının Zorlandığı 30 Muhteşem Fotoğraf

Bazı insanlar yaşam biçimi olarak adrenalini felsefe edinmişlerdir. Kimsenin gidemeyeceği yerlere gitmek, bakarken bile içinizin bir garip olacağı yerlere çıkmak onlar için adeta bir çocuk oyuncağıdır. Siz gökdelenin 10. katından aşağı bakmaya korkarken, onlar gökdelenin tepesinde selfie çekinirler. Bu bağlamda bizlere de sadece adrenalin dolu fotoğraflara bakmak kalıyor. İşte sizin için derlediğimiz birbirinden tehlikeli, birbirinden çılgın 30 fotoğraf.
1. Brezilya'daki Pedra da Gavea Dağı
2. Hong Kong
3. Norveç
4. Ukrayna
5. Stairway to Heaven, ABD
6. Bir vincin üstünde...
7. Ölüdeniz, Türkiye
8. Hawaii
9. İspanya
10. Mauritius
11. Oahu, Hawaii
12. Hobart, Avustralya
13. New York, USA
14. Cala Sa Nau, İspanya
15. Ekvador
16. Hanging Rock, Avustralya
17. Porto Cristo, İspanya
18. Squamish, Kanada
19. Moskova, Rusya
20. Nanjing, Çin
21. Guadalupe Adası, Fransa
22. Shenzhen, Guangdong
23. Avustralya
24. Mount Wellington, Avustralya
25. İtalya
26. Kapadokya, Türkiye
27. Okyanusun kenarında...
28. Fransa
29. Bonus: Bazı görüşler o kadar inanılmaz ki gerçek olduklarına inanmak zor.
30. Hong Kong
Birbirinden çılgın bu fotoğraflara bakınca sizinde nefesiniz kesildi mi? Eğer özellikle ilginizi ve beğeninizi çeken bir fotoğraf varsa, fotoğrafçının Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Peki ya favoriniz hangisiydi?