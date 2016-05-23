  • Tehlike Sınırlarının Zorlandığı 30 Muhteşem Fotoğraf

Tehlike Sınırlarının Zorlandığı 30 Muhteşem Fotoğraf

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Çılgın kareler yakalamak isteyen adrenalin tutkunları çoğu insanın cesaret edip gidemeyeceği yerlere giderek, yaşadıkları anı ölümsüzleştirirler. Sizin için derlediğimiz 30 fotoğrafa bakarken eminiz ki başınız dönecek.

Bazı insanlar yaşam biçimi olarak adrenalini felsefe edinmişlerdir. Kimsenin gidemeyeceği yerlere gitmek, bakarken bile içinizin bir garip olacağı yerlere çıkmak onlar için adeta bir çocuk oyuncağıdır. Siz gökdelenin 10. katından aşağı bakmaya korkarken, onlar gökdelenin tepesinde selfie çekinirler. Bu bağlamda bizlere de sadece adrenalin dolu fotoğraflara bakmak kalıyor. İşte sizin için derlediğimiz birbirinden tehlikeli, birbirinden çılgın 30 fotoğraf.

1. Brezilya'daki Pedra da Gavea Dağı

2. Hong Kong

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3. Norveç

4. Ukrayna

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5. Stairway to Heaven, ABD

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6. Bir vincin üstünde...

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7. Ölüdeniz, Türkiye

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8. Hawaii

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9. İspanya

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10. Mauritius

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11. Oahu, Hawaii

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12. Hobart, Avustralya

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13. New York, USA

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14. Cala Sa Nau, İspanya

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15. Ekvador 

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16. Hanging Rock, Avustralya

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17. Porto Cristo, İspanya

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18. Squamish, Kanada

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19. Moskova, Rusya

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20. Nanjing, Çin

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21. Guadalupe Adası, Fransa

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22. Shenzhen, Guangdong

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23. Avustralya

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24. Mount Wellington, Avustralya

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25. İtalya

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26. Kapadokya, Türkiye

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27. Okyanusun kenarında...

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28. Fransa

29. Bonus: Bazı görüşler o kadar inanılmaz ki gerçek olduklarına inanmak zor.

30. Hong Kong

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Birbirinden çılgın bu fotoğraflara bakınca sizinde nefesiniz kesildi mi? Eğer özellikle ilginizi ve beğeninizi çeken bir fotoğraf varsa, fotoğrafçının Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Peki ya favoriniz hangisiydi?

Kaynak : https://brightside.me/creativity-photography/30-crazy-shots-that-can-make-your-head-spin-482760/
Etiketler: adrenalin, fotoğraf çekimi
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