Sıradan Bir Çatalla Pratik Kapı Kilidi Yapımı (Video)

Evlerin içindeki kapıların kilitleri bazen o kadar dayanıklı olmuyorlar. Ayrıca dışarıdan anahtarla açılmalarını engellemek isteyebiliriz. Bunun için bir çatal kullanarak basit bir mekanizma geliştirip, kapımızı emniyetli bir şekilde kilitleyebiliriz.

Kapı kilitleri, antik çağlardan bu yana farklı şekillere büründüler. Hatta bir kapının kilidine bakarak, o coğrafyadaki mahremiyet kültürüne dair çıkarımlar yapmak bile mümkün. Antik çağlardaki gelişmiş toplumların en özel insanlara ayırdıkları odalar, açılması son derece güç kilitlerle kapatılırlardı. Hatta bu kilitlerin bazıları bulmacayı andıracak kadar karmaşık mekanizmalara sahipler.

Modern dünyada ise bir anahtarla işi çözüyoruz. Böyle işlere harcadığımız vakitleri olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Bu yüzden çoğu evin iç kapılarındaki kalitesiz kilit sistemleri ya arızalanıyor ya da yeteri kadar oda içindeki mahremiyeti koruma altına almıyorlar. Hele ki evinizi yabancılarla paylaşmak gibi bir durumdaysanız, kapı kilitleri gerçekten önemli oluyor.

YouTube’daki bu soruna çözüm getiren 24 milyon izlenme sayısına ulaşmış:

Uzun uçlara sahip basit bir çatal, kapınızı içeriden kilitlemek için çözüm sunabilir. Bunun için ortalamanın üzerinde uzunluğa sahip yassı saplı bir çatal seçebilirsiniz.

Yapmanız gereke bu çatalın ucunu, kapı kilidinizin dil boşluna sokmak ve derinliğini çatal üzerinde işaretlemek. Ardından çatalı bir mengene yardımıya işaretlenen bölgenin bir miktar altından sıkıştırıyoruz. Bir çekiç yardımıyla çatalı işaretlediğimiz yerden 90 derece olacak şekilde büküyoruz. Ardından çatalın sapını uzun kalacak şekilde baş kısmından kesiyoruz.

Sonrasında gördüğünüz bütün adımlar videoda net bir şekilde anlaşılıyor.

Not: Bazı kapıların kilitlerinde bir çatalın gireceği kadar boşluk olmayabilir. Ayrıca çatalınızın sapı, ucundaki dişlerin arasından geçebilecek incelikte olmalı ki kilidiniz işlevsel olsun.