Basit Bir Park İşlemini Kazaya Dönüştüren Çılgın Şoför

Kolay bir şekilde park etmekten hoşlanmayan kadın şoför, çevresine zarar veriyor fakat yine de park edemiyor.

Daha önce, arabasını park edemeyen ve sürekli ileri geri gelerek park etmeye çalışan insanların videolarını gördük. Bu park etme işlemleri, sonsuza kadar sürecekmiş gibi devam ediyor.

Bu tarz olaylara, günlük hayatında denk gelenlerimiz illa ki olmuştur. Şoförün kadın veya erkek olduğu farketmeksizin, etrafı cümbüş alanına çevirebiliyor. Fakat asıl önemli nokta ise pedalların ne işe yaradığı ve hangi pedalın hangi işlevi gerçekleştirdiği.

Videodaki ablamız da pedalları karıştırıyor olacak ki, çimenlerden yukarı tırmanıp son sürat arkasındaki araca çarpıyor. Bu arada sol attaki arabanın da, çılgın şoför gelirken nasıl kaçtığını görmemek imkansız.

Çılgın ablamızın, aracını bir türlü park edemediği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.