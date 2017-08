Selfie Çubuğu, Galaxy S7 Edge'in Arkasını Paramparça Etti

Selfie çubuğu ile fotoğraf çekilirken düşen telefonun arka tarafında yer alan cam bölgenin neredeyse çatlamayan yeri kalmamış.

Son yıllarda oldukça popüler olan selfie çubukları bazen can sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Bugün Türkiye'de selfie çubuğu ile fotoğraf çekilirken yaşanan olay, bundan sonra daha dikkatli olunması gerektiğinin en büyük göstergesi.

Fotoğraf çekilirken kullanılan selfie çubuğundan kaynaklanan bir durumdan dolayı yere düşen Galaxy S7 Edge'in arka camı ve kamera kısmında yer alan cam bölüm paramparça olmuş durumda. Şans eseri olayı yaşayan Sevdik Ailesi'ne ait olan telefonun ön ekranına ve telefon işlevlerine hiç bir zarar gelmedi. Arka kameranın önünde yer alan camın kırılmasına rağmen ailenin söylediklerine göre telefonun çektiği fotoğraf kalitesinde hiç bir bozulma bulunmuyor.

Kalitesiz selfie çubuklarının kullanılması can sıkıcı olaylara yol açabiliyor. Bundan dolayı kaliteli selfie çubukları kullanmak, telefonlarınızın başına gelebilecek can sıkıcı olaylardan sizleri uzak tutacaktır. Bu tarz bir durum ile karşılaşmanın sebebinin oldukça düşük maliyetlerde bir selfie çubuğunun olması daha çok can sıkıyor.