YouTube’da bir dönem sundukları videolarla adlarından söz ettiren Başka Bir Şey isimli YouTube kanalının 2. sezon öncesi bir fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz senelerde inovasyon çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, fikir üreterek sürekli yeni projeler geliştiren bir firmanın nasıl çalıştığını bizlere gösteren “Başka Bir Şey” isimli YouTube kanalı, 2. sezonu ile geri dönüyor. Edelkrone isimli Türk inovasyon firmasının geliştirdiği projelere odaklanan Başka Bir Şey isimli YouTube kanalı, bizlere proje tabanıyla çalışmanın nasıl olacağını gösteriyor.

Başarılı kamera çekimleri ve iyi hazırlanmış alt metinleriyle izleyen kişilerin hayatında kullanması için önemli bilgiler veren Başka Bir Şey, 2. sezon fragmanını yayınladı. 22 Mart’ta 2. sezon ilk bölümüyle yeniden izleyicilerin karşısına geçecek Edelkrone, bunun için yayınladığı fragmanla takipçilerini bir hayli memnun etmiş gibi görünüyor.

2. sezon fragmanında, diğer bölümlerde olduğu gibi çarpıcı bir konuya değinen Başka Bir Şey, 57 bin abonesi olmasına rağmen milyonlarca aboneye sahip kanallara taş çıkartacak videolar çekmeye devam ediyor. 2. sezonda bizleri nelerin bekleyeceğini bilmiyoruz, ancak ilk sezonda olduğu gibi iş konusunda bizlere yeni şeyler katacaklar gibi duruyor. Eğer sizler de Başka Bir Şey kanalının 2. sezonunu bekliyorsanız, 22 Mart Perşembe günü bu hasretinizin sona erdiğini söylemek istiyorum.

Bu arada, aralarında Barış Özcan gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü sosyal medya ünlüsünün de Edelkrone’un serüvenlerini sabırsızlıkla beklediğini hatırlatalım.