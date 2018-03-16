Çiftlik Bank dolandırıcılığının ortaya çıkması üzerine açıklamalarda bulunan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, ''Bu tosun umutlarımızla oynadı. Türkiye’yi kandırdığı gibi bizi de kandırdı.'' dedi.

Çiftlik Bank ile vatandaşı yüksek kar vaatleriyle kandıran, topladığı 511 milyon TL’nin 113 milyonu ile birlikte kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın yalnızca vatandaşları değil, yüksek mevkideki yöneticileri de kandırmayı başardığı ortaya çıktı. Yüksek kar vaat eden başka girişimlerin de olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, vatandaşı dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edinilen bilgilere göre 4 Kasım 2017 tarihinde Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kurulan mavi yumurta damızlık çiftliğinin açılışına Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ve Göynük müftüsü Mehmet Şahin gibi önemli isimler de katılmış.

Konya, Tuzlukçu’da kurulan ve Aralık ayında hizmete giren Tuzlukçu Çiftliği’nin açılışına ise ilçenin en önemli ismi olan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa katılmış. Dolandırıcılık skandalının ortaya çıkması üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Akbuğa, ‘’Bu tosun (Mehmet Aydın) umutlarımızla oynadı. Türkiye’yi kandırdığı gibi bizi de kandırdı.’’ dedi.

Çiftlik Bank’ın Tuzlukçu’da 2 bin 300 dekar arazi satın aldığını belirten Akbuğa, ‘’Bize, ‘Burada Avrupa’nın en büyük entegre tesisini yapacağız’ dediler, tesisin maketlerini gösterdiler. İdari bina yapacaklarını söyleyerek tören düzenlediler. Davet edince de buna icabet ettik. Türkiye’yi maddi anlamda kandırdığı gibi bizi de umutlarımızla oynayarak kandırdı, çok üzgünüz, hayallerimiz suya düştü. Vatandaşlar böyle sahtekarlara kanarak paralarını oralara yatırmasınlar. Bunların bu şekilde milletten para topladığını sonradan öğrendik. Yeri alıp müracaat ettikten sonra öğrendik. Ancak iş işten geçmişti. Bir aydır telefonlarımıza da çıkmadılar. Üst düzey yöneticilerine, mimar, mühendis ve genel müdürlerine ulaşamadık. Tanıtım töreninden sonra herhangi bir işlem yapılmadı’’ dedi.