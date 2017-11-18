Drone kullanmaya yeni başlayacaklar için fiyat, performans, sağlamlık ve kolay kullanım gibi etkenleri göz önünde bulundurarak 3 modeli inceledik.

Drone kullanmaya yeni başlayacak olanlar için doğru model seçimi; dayanıklılık, kontrol kolaylığı, yedek parça temini vb. gibi birçok etken göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Yapıları gereği kolayca hasar görebilen drone modelleri, yeni başlayanlar için büyük hayal kırıklıklarına yol açabilir. Bu yazıda fiyat performans grafiğinde, başlangıç için en iyi olarak nitelendirilebilecek, yasal izin ya da belgeye gerek olmadan kullanılabilen üç drone modelini sizler için inceledik.

Çarpma durumlarında ekstra güvenlik sağlayan özel korumaları ile dikkat çeken Eachine E012HC, üç kanatlı pervaneleri ve altı eksenli gyro sistemi sayesinde oldukça dengeli ve kolay kontrol edilebilir bir uçuş tecrübesi sunuyor. Küçük yapısı sayesinde takla atma gibi akrobatik hareketler konusunda üstün bir performansa sahip olan Eachine E012HC, 30 metre kontrol menziline sahip. Eachine E012HC’nin 200 mAh bataryası tek şarjda 5 dakika kesintisiz uçuş imkanı sunuyor. 2MP kameraya sahip olan Eachine E012HC, gövdeye yerleştirilen MicroSD kart aracılığıyla kumanda üzerinden yönetilebilecek şekilde 720P video ve fotoğraflar çekebiliyor.

Drone kontrolü için kullanılan standart, joystick’li kumandalardan faklı olarak gravity sensor sistemine sahip olan Eachine E56, harekete duyarlı olarak tek elle kontrol edilen kumandası sayesinde hemen herkesin ilk denemede uçurabileceği ideal bir başlangıç drone’udur. Gravity sensor'e ek olarak diğer modellerden farklı olarak katlanabilir tasarım, headless mode, FPV desteği sayesinde akıllı telefonlar üzerinden video kaydı ve canlı yayın gibi saymakla bitiremeyeceğimiz ayrıcalıklara sahip olan Eachine E56’nın temel özellikleri ise şöyle: 50m kontrol menzili, 500 mAh LiPo batarya, tek şarjda 7 dakika uçuş, 2MP - 720P kamera, akıllı telefonlar üzerinden kontrol, uçuşu canlı izleme ve doğrudan telefona görüntü kaydı. Eachine E56, standart modellerden farklı olarak açısı ayarlanabilen kamerası sayesinde kuş bakışı olarak tabir edilen açıda videolar kaydedebilir.

Sadece akıllı telefonlar üzerinde kontrol edilebilen Eachine E55 BNF, katlanabilir kanat yapısı ve oldukça küçük gövde genişliği ile cepte dahi taşınabilecek bir yapıya sahiptir. Taşınabilir durumda 6.5 x 6.5 cm ölçülerinde olan Eachine E55 BNF, uçuşa hazır durum için kanatları açıldığında 16 cm genişliğe ulaşır. Hem iPhone hem de Android telefonlar üzerinden kontrol edilebilen Eachine E55 BNF, uçuş esnasında WiFi FPV desteği sayesinde uçuşu telefonunuzdan canlı izlemenize imkan sunar. Eachine E55 BNF, 50 metre kontrol menzili, 360 derece hareket kabiliyeti, 300 mAh batarya ile tek şarjda 8 dakika uçuş süresi, 2MP 720p kamera, telefon hafızasına video kaydı yapabilme gibi özelliklere sahiptir.

Başlangıç için önerdiğimiz üç drone modeli ve daha fazlası için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.