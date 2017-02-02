Başlangıcı Olan Her Şeyin Sonu Vardır: Club Penguin Bitiyor

Disney'in popüler MMO yapımı Club Penguin, 12 uzun yılın ardından oyun dünyasına veda ediyor.

Disney'in çocuk dostu MMO yapımı Club Penguin, 12 yıldan sonra hayatının sonuna yaklaşıyor. Sempatik penguenlerin dolaştığı buz kıtalarının erime vakti 29 Mart olarak belirlendi. Oyunla geçirilen uzun yılları kutlayan parti bugün başladı.

Söylentilere göre, eğer belirli sayıda oyuncu buzun yüzeyinde bir araya gelirse, buz ters dönecek ve gizli bir bölüm açılacak. Ancak söylentiler ne doğrulandı, ne de yalanlandı.

Aşağıdaki video, YouTuber Punpun (evet bizce de garip bir isim) tarafından çekilmiş.

Ters dönen buzdağı, şaşırtıcı bir müzik, özel şapkalar ve balonlarla dolu bir adayı bir adayı ortaya çıkarıyor. Söz konusu buzdağı bile bambaşka bir biçime dönüşüyor.

Yine de bu güzel sürpriz, pek çok genç oyun müdaviminin kalbine dokunan bir dönemin sonunun geldiği gerçeğini gizlemiyor.