Bir müzik dinlerken en çok önem verdiğiniz şey bass performansıysa, KZ ATR Super Bass kulaklıklarına bir şans vermenizi öneriyorum.

Bir yere gitmek istediğimde olmazsa olmaz eşyalarımdan birisi kulaklıklarımdır. (Ve hayır, bunun kesinlikle soyadımla bir ilgisi yok) Sürekli toplu taşımayı kullandığım için kulaklıkları kulağıma takarak, ortamdaki o yoğun sesten uzaklaşıp kendi sevdiğim tarzda şarkıları dinleyebiliyorum. Günümüzde akıllı telefonların da yaygınlaşması ile birlikte iyiden iyiye en çok kullanılan telefon aksesuarlarından biri “kulak içi kulaklıklar” oldu. Bu kulak içi kulaklıkların bu kadar popüler olmasının bazı sebepleri var. Öncelikle kulaklığın verdiği sesi olduğu gibi kulağa aktardığı için çok daha kaliteli bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bunun haricinde, aynı şekilde sesi olduğu gibi kulağınıza aktardığı için hem dış sesi almanızı engelliyor hem de kulaklıktan çıkan sesin dışarıya çıkması engellenmiş oluyor.

Yüksek Seste Şarkı Dinlemeyi Sevenler Burada mı?

Ülkemizde ve de dünyada farklı türde şarkılar dinlemeyi seven milyonlarca insan var. Kimisi rock tarzına yakın, kimisi arabesk, kimisi ise daha çok club tarzında şarkılar seviyor. Normal kulaklıklar uygun fiyatlarda bulunuyor olsa da eğer bir müzik türüne daha yatkın kulaklık istiyorsanız, burada işin içine birazcık “tuzlu fiyatlar” giriyor. Bugün sizlere, bass performansının yüksek olduğu, daha çok bass’ın yer aldığı şarkılara uygun olan bir kulaklık tanıtacağım.

KZ ATR Super Bass kulak içi kulaklıkla, son derece uygun bir fiyata kaliteli bir bass deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Diğer kulaklıklarda olduğu gibi telefonunuza takıp kullanabildiğiniz kulaklık bütün müzik türlerini sorunsuzca çalıyor olsa da, işin içine bass’ın bol olduğu müzikler girince gerçek gücünü ortaya koyuyor.

Teknik Özellikleri

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile insanlar bir ürün almadan önce teknik özelliklerine bakmaya başladı. Kulaklığı tanıtmanın en iyi yolu da teknik özelliklerinden geçtiği için, normal olarak sizlere kulaklıkta yer alan teknik özelliklerden bahsedeceğiz. 20-20000Hz frekans aralığına sahip KZ ATR Super Bass kulaklık, 106 dB’lik bir hassasiyete sahip. 16Ω empedanslık bir değer sunan kulaklık, 1.2 metre kablo ve sonunda 3.5 mm’lik jak girişiyle birlikte geliyor.

Üzerinde çağrı cevaplama, müziği durdurup başlatma gibi seçenekler için bir tuşu bulunan kulaklığın, telefonunuzu çıkarmadan görüşmeler yapmanız için HD kalitede ses alabilen bir mikrofonu da bulunuyor. KZ ATR Super Bass kulak içi kulaklığın tüm özellikleri:

Frekans Aralığı: 20-20000Hz

Hassasiyet: 106dB

Empedans: 16Ω

Sürücü Sayısı: Moving coil 8mm

Bağlantı: 3.5mm

Kablo Uzunluğu: 1.2m

Ağırlık: 15g

Çağrı Cevaplama

HD Mikrofon

Sevdiğiniz Müziğe Göre Kulaklık

Her tür müziği açan kulaklıklar var, ancak bunlar hiçbir zaman size nirvanayı yaşatamaz. Sevdiğiniz bir şarkıyı gerçek anlamda tatmak istiyorsanız, o şarkıya uygun bir kulaklık kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden eğer bass’ın bol olduğu müzikleri seviyorsanız KZ ATR Super Bass’ın kulaklığını satın alabilir, rock, pop gibi daha farklı müzik türlerinden hoşlanıyorsanız da bu türlere uygun bir kulaklık satın alabilirsiniz. 'Ben her türlü müzikten hoşlanırım' diyorsanız, belirli bir kalitenin üzerindeki hemen hemen tüm kulaklıklar ihtiyacınızı karşılayacaktır.