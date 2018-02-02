Birçok Haber Sitesi, ‘Askerlik Uzadı’ Haberiyle Trollendi!

Hürriyet, TRT, Yeni Şafak, Star, Takvim, Sputnik ve Akşam gibi çok sayıda yayın kuruluşunun son dakika olarak geçtiği ‘askerlik uzadı’ haberinin yalan olduğu ortaya çıktı.

Bu sabah saatlerinde son dakika anonsu olarak geçilen bir haber, şu an askerde olan ve de askere gidecek olan kişilerde adeta soğuk bir duş etkisi yarattı. Son dakika haberinde yer alan bilgilere göre Genelkurmay, 12 ay olan askerlik süresinin 18 aya çıktığını belirtti.

Haberde, Genelkurmay’dan şöyle bir açıklamanın geldiğine yer verilmişti:

''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilmeyecektir.''

Kısa bir süre sonra ise açıklamanın sahte olduğu ve tüm gazetelerin trollendiği ortaya çıktı. Basın kuruluşlarının bu tuzağa düşmesine sebep olan şey ise kendilerine TSK antetli bir yazının gelmesi.

Yukarıda gördüğünüz yazı, haber sitelerinin Genelkurmay’dan resmi bilgi gelmeden ve TSK’nın resmi sitesini kontrol etmeden servis edilince böyle bir kısa süreli kaos yaşandı. Daha sonra haberin yalan olduğuna dair bir son dakika haberi daha geçen Hürriyet'in muhabirlerinden Uğur Ergan, yaşananların perde arkasını şu şekilde açıkladı:

"Sabah saatlerinde bana da Genelkurmay’dan WhatsApp yoluyla Genelkurmay antetli yazı geldi. Ancak ne yazının üzerinde ne de daha sonra bunun sahte bir açıklama olduğuna dair uyarıcı herhangi bir ibare bana iletilmiş değildi. Hürriyet ile birlikte TRT ve bazı gazetelere de giden Genelkurmay Başkanlığı antetli yazıyla ilgili sahtedir uyarısı yer almadığı için haberin resmi bir açıklama olduğu değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri de benim WhatsApp ve e-mail'ime gönderildiğini söylemelerine rağmen uyarı yazısının gitmediğini doğruladı. Haber internet sitelerine ve TRT ekranlarına çıkınca Genelkurmay Başkanlığı söz konusu metnin sahte olduğunu acilen telefonla bildirip internetten kaldırılmasını istedi."

TSK'nın resmi Twitter hesabından da yayınlanan haberlerin aslının olmadığına dair bir paylaşım yapıldı:

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