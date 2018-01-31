iPhone 7 Plus’la Çekilen Filmi Unsane’den İlk Fragman

Steven Soderbergh’ün yönetmenliğini yaptığı Unsane filminin ilk fragmanı yayınlandı. Filmin en büyük özelliği, baştan sona bir akıllı telefon kamerasıyla çekilmiş olması oldu.

Ocean’s Elevan, Magic Mike, Logan Lucky gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Steven Soderbergh, çekimlerini iPhone 7 Plus üzerinden yaptığı Unsane’in ilk fragmanını yayınladı. Uzun metrajlı bir filmin telefon üzerinden çekilmesi çok zor olmasına rağmen bu durumdan çok hoşnut olan yönetmen, “yönetmen olarak şimdiye kadar sahip olduğum en özgürleştirici deneyimlerden biri” dedi.

Diğer yönetmenler gibi akıllı telefonunda film çekerek dikkat çekmeye çalışmadığını belirten Soderbergh, bu çekimin iPhone’u tanıtmak için yapılmadığını da ekledi. Soderbergh’ün Indiewire’a yaptığı açıklamada, “Prodüksiyonun arka planı hakkında hiçbir fikri olmayan biri filmi izlerse, bunun telefondan çekildiğini anlamayacaktır” dedi.

iPhone’un özellikle 4K çözünürlükte gösterdiği başarıya değinen yönetmen, daha önce daha iri ve daha pahalı 4K kameralarla çalıştığını, ancak iPhone’un kamerasında yer alan kadife tonunun kendisi için oyunu değiştirdiğini açıkladı. 2017’nin yaz aylarında gizlice bir iPhone’la “Unsane” filmini çeken ünlü yönetmen, şu anda bu film üzerinde çalışıyor. Unsane’in Mart ayında sinemalara geleceği biliniyor. Yayınlanan fragmana göre filmin karanlık bir atmosfere sahip olduğunu görüyoruz.

Soderbergh’ün iPhone’dan destek aldığı Unsane isimli filmin çekimleri yaklaşık 1 hafta sürdü. Tipik bir uzun metrajlı film boyutunda olduğu düşünüldüğünde çok daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Bunun arkasında hantal kameralardan kurtulmak da bulunuyor. Soderbergh, bundan sonra çekeceği filmlerde de mobil kameralardan yararlanacağını açıkladı.