Yeni 3 model iPhone'un tanıtılmasından bu yana çok zaman geçmedi. Ancak her geçen gün ilginç bilgiler satır aralarından çıkıyor.

Apple iPhone serilerinin 6. modelinden beri telefonlarını genelde iki model halinde çıkarıyor. Biri normal model diğeri de "Plus" adı verilen model. Bu model ayrımı genelde daha büyük ekran ve daha iyi batarya performansını belirtmek için koyuluyor ve bu anlamda iPhone için yaptığınız harcama ne kadar artarsa batarya performansınız da ona göre artıyor(du). Fakat son lansman ile birlikte çıkan üç model yani, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde işler bildiğimizden farklı bir şekilde gelişmiş olabilir.

Öncelikle şunu söyleyelim bu bilgiler tamamen resmi performans değerlendirmelerine göre olmayan bilgiler. Yani Apple'ın lansman sonrasında kendi resmi sitesinde paylaşılan bilgilere dayandırılarak oluşturulmuş bir karşılaştırılma. Apple'ın batarya performansı ile ilgili bilgileri paylaşmayı ne kadar sevmediğini biliyorsunuzdur zaten. Genelde batarya ömrü bilgisini verirken önceki modelle karşılaştırıp, belirli kullanımlarda şarjın ne kadar dayandığı bilgilerini bize verip bırakıyorlar. Şimdi bakalım iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın batarya ömürleri ne kadar:

Burada net bir şekilde iPhone 8 Plus'ın batarya anlamında iPhone 8' e karşı üstünlüğünü net bir şekilde görebiliyoruz. Peki eğer iPhone X'a gelirsek, oralar da işler nasıl?

iPhone 8 Plus'ın batarya kullanım değerleriyle, iPhone X'un batarya kullanım değerlerinde küçük bir karşılaştırma yaparsak, iki veri dışında geri kalan verilerin neredeyse birebir aynı olduğunu görüyoruz: "İnternet Kullanımı" ve "Kablosuz Bağlantı Üzerinden Video Oynatma". Bu değerler baya açık açık iPhone 8 Plus'ın batarya değerlerinin iPhone X'dan tam 1'er saatlik süre fazlalıkla daha iyi olduğunu açık açık ortaya koyuyor. Belki cihazlar çıktığında "benchmark" testleri ile farklı sonuçlar göreceğizdir ama şimdilik eğer daha iyi bir batarya beklentisindeyseniz, 999 dolarlık iPhone X yerine 799 dolarlık iPhone 8 Plus açık ara daha iyi ve daha ucuz bir seçenek gibi duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce cihazlar çıktığında "benchmark" testlerinde batarya konusunda iPhone X'den daha iyi bir performans görür müyüz?