Batarya Probleminden Dolayı Bazı iPhone 6 Modelleri Geri Toplanarak Yenisiyle Değiştirilebilir

iPhone 6S'te yaşanan ve kısıtlı sayıda cihazı etkileyen batarya probleminin aynısının bazı iPhone 6 modellerinde de yaşanabileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz aylarda iPhone 6S modellerinde batarya sorunu olduğu tespit edilmiş ve Apple bazı iPhone 6S modellerini batarya konusunda sorun yaratması ihtimaliyle geri çağırarak ücretsiz olarak cihazları yenisiyle değiştirmişti. Apple'a yakınlığıyla bilinen Japon Macotakara blogu, bu değişim programının iPhone 6'yı da kapsayabileceğini belirtiyor.

Blogta söylenene göre bazı iPhone 6 modellerinde batarya problemi kendini göstermeye başladı. Bazı modellerde görülen kendi kendine kapanma ya da pilin belli bir seviyedeyken aniden bitmesi gibi olaylar, iPhone 6'nın da iPhone 6S'te olduğu gibi ücretsiz batarya değişim programına çağrılabileceğini gösteriyor.

iPhone 6S'te olduğu gibi kısıtlı sayıda iPhone 6 modelinin etkileneceğinin düşünüldüğü bu olayla ilgili Apple kanadından henüz bir resmi açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili Apple'ın bir açıklama yapıp yapmayacağını hep birlikte göreceğiz.