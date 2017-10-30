Bataryaların Patlamasına Neden Olan Dendritler Görüntülendi!

Akıllı telefonların nasıl patladığı bilinse de bu patlamaları neyin tetiklediği tam olarak bilinemiyordu. Fakat araştırmacılar Nobel ödüllü cryo-EM tekniği sayesinde bataryaların patlamasına neden olan dendritleri ilk kez net bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Android ya da iOS… Ne olursa olsun akıllı telefonların patlama sorunu işletim sistemi, marka ve modelden bağımsız olarak herkesin başına gelebilir. Patlamalar yıllardır gerçekleşse de tam olarak nedenini bildiğimizi söyleyemeyiz. Batarya ile ilgili bir sorun olduğunu biliyoruz fakat bu sorun tam olarak nedir?

Stanford Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi ve SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuarı’nın ortak çalışması sonucunda pillerin şişmelerine neden olan dendritler, mikroskopta net bir şekilde görüntülendi. Ekip dendritleri incelerken bu yıl kimya kategorisinde Nobel Ödülü kazanan cryo-elektron mikroskopisi (cryo-EM) adlı tekniği kullandı.

Cryo-EM tekniği, örnekleri sıvı nitrojende hızlı bir şekilde soğutmaya ve bu şekilde daha doğru görüntüler elde etmeye dayanıyor. Daha önce elde edilen görüntüler dendritlerin düzensiz, çukur bir şekli olduğunu gösteriyordu. Fakat yeni elde edilen görüntüler lityum metal dendritlerinin aslında uzun, altıgen bir kristal yapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Dendritler, bataryaların elektrotlarında bozulmalar gerçekleştiğinde oluşur. Bu durum da metal iyonların yüzey üzerinde toplanmasına neden olur. Oluşan iyon tabaka iki katı aştığında bataryada aşırı ısınmaya neden olur. Aşırı ısınmanın ise nasıl sonuçlar doğurduğunu hepimiz biliyoruz.