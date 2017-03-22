Bataryası 4 Gün Yetecek Telefon: Karşınızda Power 2!

Ulefone tarafından geliştirilen ve 6.050 mAh bataryası ile 4 gün boyunca şarjı yetecek telefon duyuruldu.

Akıllı telefonlar, çıktığı günden bu yana piyasayı domine ettiler. Artık eski telefonların yüzüne bile bakan yokken, her gün yeni bir akıllı telefon piyasaya sürülüyor. Telefonların gerek işlemcileri, gerek ekran kartları gerekse de ekranları geliştirilirken, bataryalar hep geri planda kalıyor. Bataryalar da elbette gelişmiyor değil, ancak genelde bütün telefonlar 1 günden fazlasını çıkartamıyorlar.

Ulefone, çıkardığı yeni telefonla önceliğini bataryaya veriyor. Yeni modeli Power 2, adından da anlaşılacağı üzerine güç ile dolu bir telefon. Toplamda 6.050 mAh bataryası bulunan Power 2’nin diğer özellikleri de açıklandı.

Öncelikle Ulefone Power 2’nin 5.5 inç’lik Full HD ekranı bulunuyor. 4GB RAM ve 64GB dahili depolama sunan telefonun, MedikaTek MTK6750T octa-core SoC 1.5 GHz işlemcisi bulunuyor. Aynı zamanda Cat 6 ve 50/300 Mbps 4G hız ile son derece güncel veri aktarım hızları sunan telefonun 6.050 mAh bataryası, firmaya göre 4 gün boyunca dayanabiliyor. Batarya ile birlikte gelen şarj aleti, 9V/2A PE2.0 hızlı şarj ile yaklaşık 2 saat içerisinde bataryayı doldurabiliyor. Özellikle batarya yönünden sıkıntı çeken kullanıcıların tercih edeceği bir telefonun arkasında 16 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunurken, ön tarafında 13 megapiksel kamera bulunuyor.. Power 2 siyah, altın ve gri renkleriyle satışa sunulacak.