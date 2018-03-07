Bataryası Değişen iPhone 6S'in Hızını Gösteren Video

2017’nin sonlarına doğru geldiğimizde Apple büyük bir fiyaskoya imza attı, sızıntılar sonucunda eski iPhoneları yavaşlattığını itiraf etti. Artan tepkiler sonucunda kullanıcılara indirimli batarya değiştirme fırsatı sundu. Bir uzman, iPhone 6S'in bataryasını değiştirerek performans farkını ortaya koydu.

Apple eskiyen bataryaların cihazlara gelen güncellemelerle ciddi sorunlar yaşatmamaları için, eski iPhone modellerini yavaşlatıyor. Firma, tepkiler her ne kadar sert olsa da buna devam edeceğini söylüyor. Peki yavaşlayan bir iPhone 6S ile bataryası değiştirilmiş olan iPhone 6S arasındaki performans farkı ne kadar?

Apple’ın indirimli batarya değiştirme fırsatından yararlanan Bennett Sorbo adındaki bir uzman, yayınladığı yeni videosunda iPhone kullanıcılarının oldukça işine yarayacak bilgiler sundu. Aynı zamanda ekip, eksi ve yeni batarya farkıyla ortaya çıkan performans uçurumunu da gözler önüne serdi.



iPhone 6S

Sorbo, cihazın orijinal olarak iki yıl önce satın alındığını ve pilinin değiştirilmeden önce performansın düştüğünü, cihazın oldukça yavaşladığını dile getiriyor. Bataryasını değiştirmeden önce ve değiştirdikten sonra performans testi yaparak, aynı cihaz üzerinde bilgilendirici bir açıklama getiriyor.

Aynı zamanda uzman isim, Apple’ın pil değiştirmek için talep ettiği uzun servis süresinden de şikayetçi durumda. Videosunda, Safari gibi yerleşik uygulamaların performans farkına da göz atan Sorbo, yoğun grafik ve görsel nitelikler taşıyan uygulamaların ne kadar yavaşladığını da anlatıyor.

Yapıtığı Geekbench performans testinde yavaşlatılan eski bataryalı iPhone 6S, çok çekirdekli işelemci performansında 2485 puan alabiliyor. Aynı test, batarya değiştirildikten sonra yapıldığında puan 4412’te kadar yükseliyor. Bu, gerçekten önemli ve kullanıcılar tarafından hissedilebilir bir fark.

Apple şu sıralar bu hatasını toparlayabilecek bir iOS 11.3 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Ancak eski alışkanlıkları bırakmak ve bu sistemi değiştirmek oldukça zor olacaktır. Nitekim firma aynı eyleme devam edeceğini de dile getirmişti. Bakalım bundan sonraki güncellemeler, daha yeni iPhone modellerini yavaşlatmaya devam edecekler mi? Bunu hep birlikte göreceğiz.