'Şans' İçin Uçağın Motoruna Madeni Paralar Attı!

80 yaşında ki batıl inançlı bir kadın, uçağın motoruna 9 tane madeni para atarak tüm uçuşun 5 saat rötar yapmasını sağladı.

Ülkemizde de sık sık rast geldiğimiz batıl inançlar, bazen bütün bir sistemi mahvedebiliyorlar. Çin’de uçağa binen batıl inançlı bir kadın, uçağın motoruna madeni paralar attığı için uçuş ertelendi. Bu süreçte motoru söken mühendisler, hızlıca madeni paraları temizlediler ve uçuş 5 saat rötarla yapıldı.

Rapora göre yaşlı bir kadın, Çin Güney Havayolları’nın CZ380 sayılı seferine çıkacak uçağın motoruna “şans” için madeni paralar atarken görüldü. Neyse ki başka bir yolcu 80 yaşındaki kadını gördü ve yetkilileri uyardı.

Polisler tarafından sorgulanan 80 yaşındaki kadın, “İyi şans duası etmek için” bozuk paralarını attığını söyledi.

Yolculuk yapmaya hazırlanan 150 yolcu çileden çıkarken, uçağa atılan 9 paranın sekizi çıkarıldı. Geriye kalan bir para motorun iç kısımlarına girdiği için çıkarılamadı. Yine de uçak sonunda çalıştırıldı ve sorunsuz bir şekilde seferini tamamladı.

Biz de buradan uyaralım; uçak gibi aşırı özen gerektiren taşıtların motoruna bir cisim atmak bir kenara, yakınına bile yaklaşmayın. Motorlar çalıştığı zaman hava çekim gücü sizleri motora çekeceğinden, hayatınızı ciddi anlamda riske sokabilirsiniz..