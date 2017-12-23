Batılı Oyuncular PUBG’de Çinli Oyunculara Tepkili

PUBG’nin yaratıcısı Brendan Greene, oyuncuları yabancı düşmanlığının toplumunda yeri olmadığı konusunda uyardı.

Kasım 2017 itibarıyla, PC oyunları için dünyanın en büyük çevrimiçi pazarı olan Steam, artık çoğunlukla İngilizce konuşulan bir platform değil. Çünkü kullanıcıların yarısından fazlası Çince konuşuyor ve yazıyor. Aslında bu sorunun gerçekleşmesinin sebebini de sadece PUBG’ye bağlayabiliriz. Oyun Çin’de o kadar çok sevildi ki bir milyarın üzerinde kişi tarafından kullanılıyor. Sizler de girdiğiniz her iki squad maçın birinde çinli ile karşılaşıyorsunuz ve tepki görmelerinin en büyük sebebi kendi dillerinde konuşma konusunda oldukça ısrarcı olmaları.

Brendan Greene batılı oyuncuların yaklaşımını utanç verici bulduğunu söyledi. Ayrıca Greene yaptığı açıklamada, ’’Çinli oyuncular PlayerUnknown's Battlegrounds’u gerçekten çok sevdi ve büyük bir tutku ile oynuyorlar. Bu kadar çok eş zamanlı kullanıcıya sahip olmamızın nedeni de bu oyuncular. Ortaya çıkan Çin kaynaklı hileler var, ancak Çinli oyuncularımızın çoğunluğu sadece oyunumuza bayılıyor ve oynamayı çok seviyor.’’dedi.

Greene’nin PUBG hileleri ile ilgili olarak söylediklerine göre, son iki ayda önlemler arttırıldı ve ilerleyen dönemde bu durum daha fazla can sıkıcı bir hal almayacak. Çinli oyuncu problemine dönecek olursak, yoğun ilgiden memnun olan Greene olayları batılı oyuncuların gözünden görememiş. Gösterilen tepkinin nedeni Çinli oyuncuların kendi dillerinde konuşmaları ve sayılarının gerçekten çok fazla olması.

Avrupa sunucularına yasak getirilmeyecek olsa dahi İngilizce konuşma zorunluluğu getirilebilir ya da 4 kişilik rastgele takımlar isteğe bağlı olarak sadece belirli ülkelerden oluşturulabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyuncular arasındaki sorun nasıl bir tutumla çözülebilir?