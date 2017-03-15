Solo Batman Filminin Çekimleri 2018'e Kadar Başlamayabilir!

Bu Kasım ayında Justice League ile görmeyi beklediğimiz Batman karakterinin solo filmi 2018'de yayımlanmayabilir. Yönetmenin yoğun temposu, filmin çekimlerini 2018'e taşıyacak gibi duruyor.

DC evreninin en kaliteli kahramanlarından birisi olan Batman, defalarca kez beyazperdeye aktarıldı. Batman’i solo filmde en son Cristopher Nolan’ın üçlemesi ile görmüştük. Özellikle, üçlemenin ikinci filmi The Dark Knight’da Joker’e hayat veren Heath Ledger’ın muhteşem performansı ile film adeta kültleşmişti. Ardından geçtiğimiz sene Batman v Superman ile geri dönen Batman karakteri, bu sefer Ben Affleck tarafından canlandırılmıştı. DC’nin sinematik evreninde ikinci film olarak gözüken Batman v Superman, çok beğenilmese dahi geçiş filmi olarak kabul görmüştü.

Bu sene bütün ekibi toplayarak gelecek Justice League’den sonra solo bir Batman filmi bekleniyordu. Hatta filmin 2018’de çıkacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ben Affleck, solo Batman filminde hem oyuncu hem de yönetmen olacaktı, ancak Ben Affleck bu durumdan vazgeçince yönetmen değişti ve çıkış tarihi ertelendi. Yeni yönetmen Matt Reeves olarak açıklandı. Reeves’in önünde bulunan yoğun dönemden dolayı 2018’de filmin gelme ihtimali pek ihtimal dahilinde bulunmuyor, çünkü filmin çekimleri 2018'e kadar başlamayacak gibi duruyor. Bu durum, filmin çıkış tarihini en iyi ihtimalle 2019'a itiyor.

Muhabir Justin Kroll, attığı twitlerle Batman filminin yönetmeni Matt Reeves’in Maymunlar Gezegeni için Haziran ayına kadar çalışmalara devam edeceğini, bu sebepten ötürü Batman filminin 2018’e yetişme şansının pek kalmadığını belirtti.

DC’nin Matt Reeves’de karar kılması birçok takipçinin canını sıktı. Kendisini bu kadar bekletip bir de üzerinde kötü bir film çıkarırsa, Reeves sanki çok büyük tepkiler toplayacak.