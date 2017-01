Battefield 1'dan Harika Güncelleme!

Dünyanın en popüler aksiyon oyunlarından biri, seriye eklenecek mucizevi genişleme paketi ile büyüyor.

Electronic Arts, Battlefield 1'in yaklaşmakta olan ilk genişleme paketinin tadını çıkarmaya hazırlanıyor: 'They Shall Not Pass'ismindeki genişleme paketi, Fransız kuvvvetleri ve onların kıyı çıkartmaları üstünde şekillenecek. Yeni paket; Fransız kuvvetleri üzerine bir DLC, dört yeni harita, yeni silah seçenekleri ve ek bir oyun modu sunacak.

Mevcut içeriğin karşısında, dört yeni çok oyunculu harita, genişlemenin merkezinde yer alıyor. Haritalar, Fransa'nın çeşitli yerlerinde geçerek hem piyade hem de karasal cihat için geliştirilen, dört bölümlük bir savaşı konu alacak.

Verdun'un ateşli ormanlarında bulunan Verdun Heights, agresif bir topçu barajının kalıntılarına karşı muazzam bir savaş yürütüyor. Yanan küller içinde oyuncular çevreleyen orman, yaşayan bir cehenneme en yakın yer ünvanını taşıyor.

Geleneksel büyük ölçekli savaş için, Soissons'un geniş alanlı köyü esas alınıyor. Soissans, normalde hint keneviri tarlalarının merkezi konumunda.

Rupture, Battlefield 1'in eşsiz yerel yerlerinden birisi konumunda. Bol bol haşhaş bulunan alanlar ve siperlerle dolu bu harita, tank ve piyade savaşının bir karışımını barındırıyor gibi görünüyor.

'Onlar Geçmeyecekler' modu, hem Rush hem de Conquest seçeneğini kapsıyor. Frontlines, oval bayrak yakalama ve Rush imzalı iletişim algoritmaları ile oyunu, "eşsiz" kılıyor.