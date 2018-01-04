PUBG ile birlikte yeniden gündemde olan"Battle Royale" pastasına bir ortak daha çıktı. Hi-Rez Studios, Paladins'e "Paladins: Battlegrounds" adlı bir "battle royale" modu ekleyecek.

Playerunknown's Battlegrounds, en azından oyun mekaniği ve biçimi açısından, oyun dünyasına çok büyük bir yenilik getirmese de, "battle royale" tipi oyunları popülerleştirdiği kesin. Bu anlamda ben de şahsen başarılı olduğunu düşünüyorum. Ancak bu pastadan bir dilim almak isteyen çok fazla oyun stüdyosu oldu ve kimi başarılı kimi de başarısız klonlar çıkardı.

En son Epic Games, Fortnite Battle Royale ile başarılı bir deneme gerçekleştirse de, deneme yapan oyun şirketlerinin sonu gelmiyor. Şimdi de Hi-Rez Studios, Overwatch benzeri oyunu(!) Paladins'e, "Paladins: Battlegrounds" adıyla bir battle royale modu getirecek. Her ne kadar Paladins oyununun kendisi, bir kaç şey dışında neredeyse birebir Overwatch çakmasıyken, Paladins: Battlegrounds'un gelmesine kızabilirsiniz. Ancak çok ilginç bir detay var.

Bu deneme, muhtemelen Hi-Rez'in oyun yapma hayatında denediği en ilginç fikir olabilir. Çünkü Paladins'de izledikleri yolun aksine, Battlegrounds modunda gerçekten de orijinal bir fikir deneyecekler gibi duruyor. Hi-Rez yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Paladins: Battlegrounds, dünyadaki ilk şampiyon bazlı battle royale oyun olacak.

Yani Paladins içerisinde bulunan birbirinden farklı güçlere sahip şampiyonları, takımlar halinde 100 kişilik koca bir haritaya atıp en son hayatta kalan olmaya çalışacaksınız. Ayrıca eğer söylentiler doğruysa, haritada "loot" yapma işini de, normalde Paladins oyununda oyun dışı edindiğiniz güçlendirmeleri, haritada bulma aracılığıyla yapacaksınız.

Yani önümüzde safi bir klondansa, gerçekten orijinal ve eğlenceli olabilecek bir oyun var gibi gözüküyor. Bu arada "Paladins: Battlegrounds"ın ne zaman çıkacağına ilişkin tam bir tarih yok. Ancak bu yılın ortalarında çıkacağı düşünülen oyun, Paladins'in kendisi gibi ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. Ne diyelim? Biz de merakla bekliyoruz.