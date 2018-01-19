Battle Royale Modu Eklenmesi Gündemde Olan 5 Oyun

PlayerUnknown Battlegrounds’un elde ettiği büyük başarı ile Battle Royale oyun tarzının dikkat çekmesi, bazı oyunlara da bu modun eklenmesini gündeme getirdi.

İlk bakışta genellikte açlık oyunlarına benzetilen Battle Royale oyun mantığı. Aslında orjinal ismi “Batoru Rowaiaru” olan ve Battle Royale olarak çevirilmiş 2000 yılına ait bir Japon filminden alınmıştır. Filmin konusu ise; eğitim sistemine karşı gelen öğrenciler ve bunlarla uğraşan öğretmenler arasındaki kargaşalar büyük sorunlara neden olmaktadır.

Yetkililerde çözümü, her birine birer sırt çantası vererek 100 kişiyi uçaktan bir adaya atmakta bulmuştur. Adada girdikleri evlerde bıçak, tabanca ve makineli tüfek benzeri silahlar yer almaktadır. Filmdeki 100 kişi ellerine geçen eşyalarla, kendilerini korumak için karşılarındakini öldürmek zorundadır. Çünkü sadece geriye kalan 1 kişi hayatına devam edebilecektir.

Hatta “Batoru Rowaiaru” filmine duyulan saygıdan dolayı oyun türü olarak Battle Royale ismi verilmiştir. Battle Royale hakkında bu kadar ön bilgi bence yeterli. Bu oyun türü muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl boyunca en popüler oyunları içerisinde barındıracak. Ayrıca bazı oyunların temel teması Battle Royale olmasa dahi bu oyunlara mod olarak eklenmekte. İsterseniz Battle Royale modunun eklenme ihtimali en yüksek olan 5 oyuna geçelim.

Star Wars Battlefront II

Son dönemde oyuna ücretsiz bir Battle Royale PVP haritasi eklenmesi gündeme geldi. Star Wars evrenindeki kalabalık savaşlar düşünüldüğünde, “force” adına yapılacak Battle Royale savaşları oldukça zevkli olabilir. Eğer bu harita eklenirse oynayan kişi sayısının artacağını düşünüyorum.

Dark Souls 3

Orta çağa ait bir fantezi dünyasında geçen oyun, Battle Royale için oldukça elverişli bir konumda. Ayrıca Dark Souls 3 serinin son oyunu olma özelliğiyle ayrı bir yere sahip. Bu nedenle geliştiriciler, oyuna Battle Royale modunu ekleyerek oyuncuların yüzünü güldürebilir.

Tom Clancy's The Division

Tom Clancy's The Division, “Survival” moduna sahip olsa da bizlere PUBG’nin sunduğu Battle Royale mantığıyla oldukça büyük farklılıklar göstermekte. Harita olarak bakıldığında oldukça dar alanlara sahip oyuna Battle Royale modu eklenirse bizlere çok daha klostrofobik bir deneyim yaşatabilir.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Yapılan araştırmalara göre Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oyununun haritaları Battle Royale için mükemmel bir uyum göstermekte. Açık-kapalı alanları ve cephanelikleri içeren oyuna Battle Royale modu getirilirse gerçektende çok başarılı sonuçlar elde edebilir. Ancak bu modun eklenmesi için oyuncuların, yapımcılara sistemlerini çok oyunculu hale getirmeleri için baskı yapmaları gerekiyor.

State of Decay 2

Battle Royale modunun getirilmesiyle ilgili tek sıkıntı, oyunun tek bir tehdide karşı savaşan insan toplulukları hakkında olması. Ancak oyuna eklenecek Battle Royale modu oldukça zevkli olabilir. Düşünsenize atladığınız yerde asıl düşmanlarınız insanlarken karşınıza birden zombi çıkıyor. Hatta oyuna eklenecek modda ölen kişilerin zombiye dönüşerek oyuna devam etmesi, oldukça zevkli bir durum oluşturabilir.