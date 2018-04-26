Battle Royale Modu Taklit Etmek Neden İyi Bir Seçenek?

Milyonları peşinde sürükleyen ve PUBG, Fortnite gibi oyunlar sayesinde öne çıkan Battle Royale modu birçok oyun firması tarafından taklit edilecek.

Oyun endüstrisi büyük ölçüde daha önce gelenleri alıp geliştirmek ya da tekrarlamak üzerine inşa edilmiştir. Bu nedenle bir oyun tarzı tutulduğunda ona benzeyen birçok oyun piyasaya sürülür. Son yıllarda Battle Royale modunun piyasayı nasıl yakıp kavurduğu düşünülürse de benzerlerinin gelmesi kaçınılmaz.

Çünkü tutan oyunlar taklit edildiğinde yeni bir moda oranla daha yüksek oyuncu kitlesi kazanılıyor ve daha az zarar ediliyor. Gözlerini PUBG ve Fornite’ın başarılarına diken oyun geliştiricileri bizler sıkılana kadar birçok nişancı oyununun Battle Royale tarzındaki versiyonlarını pazarlamaya çalışacaklar.

Bu durum geçmiştede aynı şekilde olmuştu. Dota büyük ilgi gördüğünde birçok moba oyunu yapıldı. Sleeping Dogs ve Middle-Earth oyunları Arkham serisinin savaş stilini kopyaladı. Şimdiyse son raporlara göre, Battlefield V ve Call of Duty: Black Ops IV bu yıl başlatıldıklarında Battle Royale Modunu deneyecekler. Hatta Battlefield Battle Royale Modu’nun neye benzeyeceğini prototiplemeye başladı.

Oyun endüstrisi her zaman olduğu gibi popüler olanın peşinden koşmaya devam edecek ve herkesin aklında bir Battle Royale oyunu yapma fikri bulunuyor. Ancak yeni oyunların oynamaya değer olması için somut farklılıkları olması gerekiyor.

Milyonları peşinde sürükleyen ve PUBG, Fortnite gibi oyunlar sayesinde öne çıkan Battle Royale modunun daha yeni olduğu için çok fazla eksiği bulunuyor. Bu nedenle yeni oyun firmalarının Battle Royale oyunları yapacak olması bizi sevindirmeli. Çünkü yeni gelişmeler favori Battle Royale oyununuza da olumlu şekilde yansıyacaktır. Eğer taklitleri asıllarından daha iyi olursa da onu oynamaya başlayarak daha keyifli anlar geçirebilirsiniz.