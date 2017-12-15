Battlefield 1, Turning Tides DLC'si Yayınlandı

Çanakkale'nin kilit cephelerinden olan Seddülbahir'i ve Alçıtepe'yi harita olarak ekleyen Battlefield 1 DLC'si yayınlandı.

Geçen senenin en başarılı oyunlarından birisi olarak gösterilen Battlefield 1, Seddülbahir ve Alçıtepe haritalarının geldiği yeni Turning Tides DLC’sini yayınladı. Oyunun 3. ek paketi olarak karşımıza çıkan Turning Tides, oyunun multiplayer alanı için iki Çanakkale haritası ekledi.

Türkçe altyazı ve arayüz desteği sayesinde Türk oyuncuların fazlasıyla ilgisini çeken oyuna gelen yeni DLC, 1. Dünya Savaşı’nda İtilaf güçlerine karşı savunduğumuz destansı Çanakkale cephesine odaklanıyor. Oyun ilk çıktığında hikaye modunda yer alan Çanakkale cephesine yeni bölgeler ekleyen DICE, bu güncellemeyle birlikte İngiliz Kraliyet Deniz Piyadelerini de ekliyor.

Gerçekte Ne Oldu?

Yeni gelen Seddülbahir ve Alçıtepe haritaları multiplayer destekli olduğu için İngiliz kuvvetleri bu savaşı kazanabiliyor. Peki, oyunu bir kenara bırakırsak, bu cephede gerçekte neler oldu?

Seddülbahir Cephesi

İngiltere önderliğinde İtilaf Kuvvetleri tarafından 25 Nisan 1915’de 5 farklı noktadan yapılan çıkarmalar sonucunda her iki tarafta da büyük can kayıpları yaşanmış, ancak Türk Askeri haziran ayında ilerlemeyi durdurarak çıkarmanın başarısız olmasını sağlamıştır. 7000 askerle çıkarma yapan İngilizler, 5000 askerli Türk askerine karşı ağır ve bir o kadar da stratejik dezavantajları olan bir yenilgi almıştır.

Alçıtepe(Kirte)

Alçıtepe, Seddülbahir cephesine bağlı bir tepedir. Seddülbahir harekatında İngiliz Kuvvetlerinin ana hedefli olarak bu tepe yer alıyordu. Türk askeri bu tepeyi canı pahasına koruyarak, İngiliz askerlerini büyük bir bozguna uğratmıştır.

Bu bölgeler oyunda hikayeye sahip olmadığı için, buradaki savunma Türk oyunculara kalmış durumda.

Battlefield 1 Turning Tides ile gelen diğer içerikler

Yeni DLC’yle birlikte gelen yeni haritaların dışında, M1917 Siper Karabina, Maschinenpistole M1912/P.16, Carcano M91 Karabina, Farquhar-Hill ve Type 38 Arisaka silahları oyuna eklenecek. Bu silahlarla birlikte yeni Casus sınıfı da oyuna ekleniyor.

Eğer Battlefield 1 Premium Pass sahibiyseniz, şu anda bu DLC’ye sahip olabilirsiniz. Oyunun standart sürümünü satın alanlar ise, DLC’ye ücret karşılığında ulaşabilirler.